ЧП в киевском метро: появились первые подробности

Киевский метрополитен (фото: РБК-Украина)

В киевском метро произошло очередное чрезвычайное происшествие

ЧП в метро Киева произошло 5 апреля. Из-за происшествия пассажиры столичной подземки оказались в неприятной ситуации.

Как сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена, в пятницу по техническим причинам сервисные центры подземки перестали работать.

Также в КП добавили, что специалисты метрополитена уже устраняют проблему. Правда, сколько времени на это уйдет, в пресс-службе не уточнили.

"Мы сразу сообщим о возобновлении работы сервисных центров", - отметили в метрополитене и принесли извинения за неудобства.

Пользователи социальных сетей опечалены таким сообщением, но говорят, что сервисные центры - не самое главное. Было бы намного хуже, если бы поезда перестали ходить, или же кто-то пострадал.

Скриншот поста (facebook.com/kyivmetro)

Напомним, что в Киеве в Пасхальную ночь общественный транспорт будет работать дольше, а утром 28 апреля выйдет на маршруты раньше. В частности, киевский метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля продлит работу на час, а также на час раньше начнет работу 28 апреля.

Ранее мы писали о том, что метро на Виноградарь в Киеве запустят до конца 2021 года с открытием станций "Мостицкая" и "Проспект Правды".