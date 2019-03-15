Вы что, бессмертные? Водитель маршрутки выгнал ребенка из-за 25 копеек

Коллаж РБК-Украина

Девочка дала водителю пять гривен и пообещала, что копейки принесет бабушка на конечную

В Днепре водитель маршрутки выставил из транспорта ребенка за то, что ей не хватало на проезд 25 копеек. Об этом рассказала мама девочки Анна Снежкова в сообществе "Диевский вопрос" в социальной сети Facebook.

Снежкова сообщила, что с ее 8-летней дочерью произошел неприятный инцидент, когда она возвращалась домой с рисования. Девочка села в маршрутку №108, протянула водителю 5 гривен и показала удостоверение. Также она сообщила, что потеряла 25 копеек и на полную оплату у нее не хватает. Водитель высадил девочку, и она попыталась сесть в следующую маршрутку. Водителю другого автобуса она сказала, что бабушке донесет недостающие копейки на конечную остановку. Но и этот водитель выгнал ребенка из салона.

"Я конечно понимаю, что мы как родители виноваты, что не дали ребенку дополнительных денег, но у всех бываю форс-мажорные ситуации. Так вот хочу спросить. Водители маршрута №108, вы что бессмертные? Вы думаете, что вам все можно? Неужели без 25 копеек вам сложно было подвезти ребенка?" – написала возмущенная женщина.

Она сообщила, что о данном инциденте уже проинформировали администрацию и сейчас держат ситуацию на контроле. Также она добавила, что на этом маршруте регулярно бывали ситуации, когда детям просто не давали сдачу с больших купюр.

В комментариях местные жители были возмущены данной ситуацией и отметили, что на этом маршруте самые грубые водители, которые хамят всем подряд.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира.

А также рассказывали о том, что во Львове маршрутчик жестко обматерил льготников.