"Чувствуется рука художника": в Киеве неизвестные ярко изуродовали автомобиль (фото)

В столице испортили припаркованную иномарку
В Киеве разукрасили автомобиль Mitsubishi с донецкими номерами. Неизвестные оставили на иномарке множество разных надписей яркими цветами. Об этом написал активист Влад Антонов на своей странице в соцсети Facebook.
"Мода и стиль", - с иронией отметил автор публикации.
Фото: Автомобиль (facebook.com/dtpua)
Фото: Автомобиль (facebook.com/dtpua)
На машине есть надпись "Донецк - Украина".
Стоит отметить, что в сети есть два мнения об авторе надписей: одни считают, что владелец авто сам разукрасил свою машину, другие – что это дело рук неизвестных вандалов.
Разукрашенную иномарку прокомментировали пользователи:
"Реально круто! Чувствуется рука художника. И от угона 100% обериг...".
"Руки поотрывать бы!".
"Так это походу сам владелец ответил на ЧАВО, чтоб два раза не отвечать".
" Хорошо придумал владелец авто… с юмором человек".
"С юмором! Молодец".
Скриншот поста (facebook.com/dtpua)
Скриншот комментариев (facebook.com/dtpua)
Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Ранее в Киеве вандалы повредили сразу несколько авто.
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