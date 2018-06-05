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"Чувствуется рука художника": в Киеве неизвестные ярко изуродовали автомобиль (фото)

STYLERLIFE        05.06.2018 - 16:10
Фото: pixabay.com/fill
Фото: pixabay.com/fill

В столице испортили припаркованную иномарку

В Киеве разукрасили автомобиль Mitsubishi с донецкими номерами. Неизвестные оставили на иномарке множество разных надписей яркими цветами. Об этом написал активист Влад Антонов на своей странице в соцсети Facebook.

"Мода и стиль",  - с иронией отметил автор публикации.

Фото: Автомобиль (facebook.com/dtpua)

 

Фото: Автомобиль (facebook.com/dtpua)

На машине есть надпись "Донецк - Украина".

Стоит отметить, что в сети есть два мнения об авторе надписей: одни считают, что владелец авто сам разукрасил свою машину, другие – что это дело рук неизвестных вандалов.

Разукрашенную иномарку прокомментировали пользователи:

"Реально круто! Чувствуется рука художника. И от угона 100% обериг...".

"Руки поотрывать бы!".

"Так это походу сам владелец ответил на ЧАВО, чтоб два раза не отвечать".

" Хорошо придумал владелец авто… с юмором человек".

"С юмором! Молодец".

Скриншот поста (facebook.com/dtpua)

Скриншот комментариев (facebook.com/dtpua)

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее в Киеве вандалы повредили сразу несколько авто.

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Теги: автомобиль, машина, вандализм
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