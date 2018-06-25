"Дайте им спокойно умереть": Гордон набросился на Вятровича в прямом эфире (видео)

Между журналистом и главой УИНП произошла перепалка

Журналист Дмитрий Гордон вступил в словесную перепалку с директором Украинского института национальной памяти Владимиром Вятровичем. Конфликт произошел в прямом эфире 112 канала.

Причиной перепалки стали изменения в списке государственных праздников. Гордон заявил, что отмена 1 и 9 мая и 8 марта вносит раздор в общество.

"Большинство Ваших действий, на мой взгляд, направлены на какой-то раздор украинцев", - сказал Гордон.

"Скажите, Вы это делаете намеренно, или Вы не понимаете того, что Украину нужно объединять?" - спросил он.

Вятрович потребовал привести пример и аргументировать свое заявление.

"Ваши постоянные заявления — то не надо 1 мая, то не надо 9 мая, то 8 марта не нужно. Зачем вносить раздор в общество и говорить о 8-м марта? Это срочный вопрос, этим сегодня стоит заниматься?" — заявил Гордон Вятровичу.

Директор Института национальной памяти отметил, что вопросы изменения государственного календаря являются функцией государства. Он подчеркнул, что в Украине по-прежнему отмечают 9 мая как День победы над нацизмом, однако также ввели День памяти и примирения, который отмечается 8 мая.

"Я считаю, что нужно наводить порядок в календаре государственных праздников. Он у нас очень эклектичный, включает и советские, и национальные, и религиозные праздники. Такого беспредела, как в украинском государственном календаре, нет ни в одной соседней стране", — отметил Вятрович.

"В нашей стране живет много пожилых людей, дайте им спокойно умереть со своими мыслями. Не создавайте раздор, пусть страна объединяется", — обратился Гордон к Вятровичу.

Историк отметил, что главная задача Института национальной памяти заключается в том, чтобы "младшее поколение выросло в нормальной стране".

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