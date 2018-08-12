"Даже не остановился": в Киеве разыскивают Lexus, который сбил пешехода (видео)

Иллюстративное фото: ДТП (pixabay.com)

Авто даже не остановилось на месте ДТП

Киевская полиция разыскивает водителя элитного авто, который сбил на пешеходе мужчину и скрылся с места преступления. Об этом сообщает ТСН.

"Событие попало на камеры, а видео с них обнародовали в Интернете. На записи видно, как мужчина переходит дорогу на светофоре, а авто Lexus на скорости сбивает его. Эта авария произошла на Днепровской набережной Киева", - говорится в сообщении.

По информации журналистов, пешеход потерял сознание, а в чувства его привели прохожие. После этого его пришлось госпитализировать медикам с жалобами на боль в груди и ногах.

Более того, номер машины удалось запомнить свидетелям аварии, однако водителя правоохранителям установить еще не удалось. Также неизвестно, на какой сигнал светофора пешеход переходил улицу.

Видео: ДТП в Киеве (tsn.ua)

Напомним, в столице женщина везла в авто двух своих детей и протаранила две машины, припаркованные у обочины.

Ранее сообщалось о сумасшедших подробностях крупного ДТП в Запорожской области, в результате которого погибли пятеро детей. Кроме того, в сети появилось видео с моментом столкновения грузовика и маршрутки.

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