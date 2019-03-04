Демократия стоит нам тысячи жизней: Комаровский резко высказался о вакцинации

Фото: коллаж РБК-Украина

Комаровский рассказал, что в начале года корью заболели около 20 тысяч украинцев

Доктор Комаровский высказался за вакцинацию украинцев от кори и гриппа. В Днепре известный педиатр, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и телеведущий на пресс-конференции обратился к родителям и подчеркнул, что их дети нужнее всего именно им, и что за здоровье ребенка ответственны сами родители прежде всего. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ресурса "Информатор".

Эксперт прокомментировал аномально высокую заболеваемостью корью у детей этом году в Украине. Он заявил, что возможность влиять на здоровье детей у самих родителей гораздо больше, чем у педиатров и всевозможных фондов.

Комаровский отметил, что современные вакцины гораздо эффективнее старых, которые "даже рядом не стоят" с нынешними.

При том, что в 1982 году, когда он учился на 5-м курсе мединститута, то на курсе детских инфекционных болезней ему не могли показать пациента с корью.

По убеждению знаменитого педиатра, сегодня очень важны вакцинальная кампания и позиция СМИ, которая не менялась до тех пор, когда людии не начали умирать из-за кори.

Иллюстративное фото: корь (из открытых источников)

"Поэтому нужно перестать жалеть наших зрителей, нужно дежурить в инфекционных больницах и показывать, какие страдания испытывают дети с корью, потому что многие считают, что это какая-то легкая болячечка, которая сейчас пройдет", - сказал Комаровский.

Он рассказал, что до появления антибиотиков от кори умирало 1-2 % детей, после появления - 1-2 на тысячу.

"Цифры все равно страшные, поэтому нужно перестать играть в демократию, нужно защищать детей... Вот эта демократия стоит нам тысячи жизней", - подчеркнул Комаровский.

Также он высказал убеждение, что не могут люди знать или решать профессиональные вопросы - и таким образом легкомысленно отмахиваться от вакцинации детей, что может привести в очень плачевным последствиям.

Он также указал на "совершенно унизительное и нищенское положение" в котором оказались врачи, потому что невозможно представить, чтобы врач где-нибуть в цивилизованной стране продал справку про вакцинацию.

"Самое печальное, как мне кажеться, что мы просто вымываем интеллектуальный потенциал страны", - добавил он.

Также Комаровский высказался за введение страхования от осложнения вакцинации.

Говоря о гриппе, педиатр признался, что с 2000 года прививается европейскими вакцинами, и с тех пор не болеет.

Доктор Комаровский заявил, что в его клинике не принимают пациентов, которые не хотят прививаться.

"Кто не привит от гриппа, тот не может быть пациентом доктора Коморовского. Извините", - сказал он.

Также успешный врач напомнил, что опаснее всего грипп для пожилых людей, старше 60 лет.

Видео: YouTube / informator.ua

Напомним, уровень заболеваемости корью достиг в Украине огромных масштабов. Основная причина – низкий процент вакцинированных детей. Часто родители покупают справки о вакцинации, но это не уберегает их детей от опасных для жизни болезней. По этому поводу Минздрав обратися к родителям, которые делают фальшивые справки о вакцинации.

Как сообщалось ранее, недавно Комаровский рассказал, что нужно знать о кишечном гриппе и как с ним бороться.

Также мы писали о том, что Евгений Комаровский рассказал, какая курятина безопаснее. По его словам, большинство людей избегают магазинного куриного мяса, поскольку птицу могут кормить антибиотиками, что приведет к устойчивости к лекарствам, снизив их эффективность.