"Десантник", избивший журналиста во время прямого эфира, в этом году снова "отметился"

Скриншот: youtube.com/RTнарусском

В прошлом году он избил российского журналиста во время прямого эфира

"Десантник" Александр Орлов, который в прошлом году прославился, ударив в прямом эфире журналиста российского НТВ в день празднования ВДВ РФ, отличился новой выходкой. Об этом написала Татьяна Мазур на своей странице в Facebook.

Видео: Корреспондента НТВ ударили в прямом эфире во время празднования Дня ВДВ (youtube.com/RTнарусском)

Девушка рассказала, что во время прогулки к ней пристал этот мужчина, который снова был в нетрезвом состоянии. Орлов хотел избить друга Татьяны, обвиняя его в нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Другу он предъявлял, что тот является представителем сексуальных меньшинств и угрожал ему все время "втащить". А меня жаждал трогать, носить на руках и всячески фотографироваться", - рассказала она.

Скриншот поста (facebook.com/MazurTP)

Девушка согласилась сфотографироваться с наглым мужчиной.

Фото: facebook.com/MazurTP

Вскоре он снова к ней подошел, весь в крови.

"Через час нашего отдыха, этот самый мужик идет к нам весь в крови. Но выяснилось, что он пристал к мужчинам кавказской национальности, его друг стал оттаскивать и его порезали ножом. И не просто сверху царапнули, а все очевидцы потом рассказывали про вывалившиеся кишки", - говорит Татьяна.

Скриншот поста (facebook.com/MazurTP)

Напомним, что в прошлом году в день празднования ВДВ РФ 32-летний житель Москвы Александр Орлов ударил корреспондента НТВ в прямом эфире.

Также сообщалось, что Александр Орлов, который ударил кулаком в лицо корреспондента НТВ Никиту Развозжаева во время прямого эфира, хотел стать боевиком "ДНР".

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