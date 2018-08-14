Дети сепаратистов в центре Киева: новый скандал в украинской музыке

Концерт группы Lechuga (фото: facebook.com/sasha.vkrayst / Oli Zitch)

Известный музыкант и организатор Антон Маслов оказался вором и мошенником

Известный украинский музыкант, лидер группы The Gitas, которая недавно записала сингл с "Бумбоксом", Саша Чемеров рассказал, как его подставили во время одного из концертов в Киеве.

Дело в том, что 11 августа в гаражах на столичном Подоле (улица Петровская, 34) состоялся концерт Чемерова и его сайд-проекта Lechuga. Но как оказалось позже, владельцем популярной среди киевской музыкальной туссовки репетиционной базы и концертной локации является сын сепаратиста и сталиниста Леонида Маслова, который давно числиться в базе "Миротворца", - Антон.

Гаражи на Подоле (фото: facebook.com/sasha.vkrayst)

"Киевский андеграунд, ну это дикий зашквар и пи*дец. Спасибо моим друзьям и знакомым за то, что не поставили меня в известность. Знай я эти терки, все было бы иначе", - написал на своей Facebook-странице Чемеров, известный своей четкой проукраинской позицией.

Скриншот поста (facebook.com/sasha.vkrayst)

К слову, о том, что Антон Маслов имеет репутацию вора, еще в 2017 году написала в соцсети Елена Герасимюк.

"Антон широко известный в узких кругах киевлян благодаря кражам личного имущества (а именно - ворот гаражного кооператива "АК Сигнал" под камерой), а также арендой (и, как утверждают свидетели, финансированием из этих денег отца-сепаратиста) гаражей и угрозами при свидетелях сжечь сцену (между прочим, сцена по адресу Петровская, 30/34 вчера взяла и сгорела. Интересно, почему?)" - написала она, имея ввиду сцену возле Вознесенского спуска, где собирались столичные музыканты.

Скриншот поста (facebook.com/garryshow)

Также она рассказала, что Антон Маслов, который "открыто грабит гаражные кооперативы", в 2014 году скрывался в зоне АТО на стороне "ЛНР".

Антон Маслов (фото: facebook.com/xtrasherx)

Гаражи на Подоле (фото: facebook.com/xtrasherx)

Гаражи на Подоле (фото: facebook.com/xtrasherx)

Добавим, что Чемеров предложил киевским музыкантам и организаторам объединиться для создания в столице локации, где можно было бы проводить неформатные мероприятия. Его идею поддержали не только киевляне, но и жители других украинских городов.

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Видео: РБК-Украина