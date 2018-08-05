"Девушку до сих пор не опознали": появились подробности резонансного ДТП в Киевской области

Фото: (Коллаж РБК-Украина)

Врачи наблюдают еле заметную положительную динамику, однако делать прогнозы отказываются

В Киевской области в результате ДТП с микроавтобусом едва не погибла молодая девушка. Недавно врачи просили помочь опознать пострадавшую, которая уже шесть дней находится без сознания в Васильковской больнице. Подробности случившегося рассказывает ТСН.

Сообщается, что девушка при себе не имела ни мобильного телефона, ни документов. Медики называют ее "Неизвестная". Девушка не реагирует на людей и едва двигает телом, пациентка не приходит в сознание и уже шестой день находится на аппарате искусственного дыхания.

"На профессиональном языке состояние ее соответствует кома-1, при поступлении была кома-4. То есть немножко есть положительная динамика", — говорят врачи.

Врачи Васильковской больницы, которые борются за жизнь девушки говорят, что у пациентки многочисленные переломы и множественные ссадины после столкновения с микроавтобусом. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что девушка перебегала дорогу в неустановленном месте в ночное время. Водитель микроавтобуса поздно увидел правонарушительницу и затормозить не успел. После случившегося водитель набрал в службу экстренной медицинской помощи и вызвал полицейских. На текущий момент следователи выясняют все обстоятельства.

За шесть дней врачам и правоохранителям не удалось установить личность пострадавшей. Несмотря на широкую огласку в СМИ, родственники девушки так и не объявились. Единственной особой приметой девушки является татуировка на левом предплечье. Сотрудники медучреждения говорят, что когда ее привезли, на ней была красная футболка и светлые джинсы. Сейчас состояние ее стабильно тяжелое, никаких гарантий на выздоровление медики пока не дают. Но просят вглядеться в лицо девушки и помочь найти ее родных.

Видео: (tsn.ua)

Напомним, что под Киевом поезд почти километр тащил автомобиль.

Ранее мы рассказывали, что в Одесской области в ДТП погиб ребенок, еще двое пострадали.

Видео: (video.rbc.ua)