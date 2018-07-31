Действовала группа: полиция задержала убийц Виталия Олешко

Коллаж РБК-Украина

Киллеров было несколько

Полиция задержала группу киллеров, которые во вторник, 31 июля, совершили убийство известного активиста, бойца АТО Виталия Олешко в Бердянске. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в социальной сети Facebook.

Он сообщил, что полиция задержала автомобиль, в котором находилось четверо мужчин. Преступники пытались скрыться и успели доехать до села Приморское Запорожской области.

"Полиция задержала группу киллеров, убивших сегодня днем Виталия Олешко в Бердянске. Машина, в которой находилось четверо мужчин, была перехвачена близ села Приморское Запорожской области, киллеры пытались скрыться, но их задержали и уже успели провести опознание", - написал Бутусов.

Он добавил, что свидетель преступления, друг Олешко, Андрей Маджаров опознал убийцу.

"Свидетель преступления против Виталия Олешко, его друг Андрей Маджаров опознал убийцу, его опознали и другие свидетели", - отметил журналист и попросил откликнуться всех, кто что-либо знает о преступнике.

"Кто что-либо знает об этом преступнике - нужна вся необходимая информация. Это однозначно заказное убийство, действовала целая группа, надо добраться до заказчиков", - сообщил Юрий Бутусов.

Скриншот фото убийцы (facebook.com/butusov.yuriy)

Скриншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Напомним, в Бердянске Запорожской области убили бойца АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат".

Он был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска, кавалером ордена "За мужество" 3-й степени, участником боев за Иловайск.

Видео: РБК-Украина