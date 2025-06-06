Діти вбитих Росією медійників отримають фінансову підтримку

Від початку російсько-української війни у 2014 році під час виконання професійних обовʼязків та в окупації загинули щонайменше 18 українських журналістіві у частини з них залишилися неповнолітні діти.

"Ми вирішили підтримати дітей таких загиблих медійників і до цьогорічного Дня журналіста виділяємо для кожного з них грант. Робимо це у пам’ять про тих, хто боровся за правду", - коментує вона.

Зокрема, за її словами, у партнерстві із Платформою пам’яті "Меморіал", "Нова пошта" фінансово підтримає в тому числі чотирьох синів фотографа Макса Левіна (вбитий росіянами на Київщині у березні 2022 року) та сина Віктора Дєдова (оператора маріупольського телеканалу, який загинув під час російського артобстрілу в березні 2022 року).

"Пам’ятаючи батьків, ми підтримуємо родини - бо пам’ять живе в дії. Це гідний спосіб вшанування і приклад того, як соціально-відповідальний бізнес може долучитися до збереження памʼяті й справедливості. Ми у Меморіалі відкриті до подібних ініціатив та партнерств в підтримку сімей", - каже Гаяне Авакян, співзасновниця Платформи пам’яті "Меморіал".