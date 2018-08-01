В Днепре избили девочку: появились подробности

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За инцидентом наблюдал весь двор

В Днепре подростки жестоко избили 14-летнюю девочку Лизу, которая болеет диабетом. За инцидентом наблюдал весь двор. О происшествии сообщил "Информатор".

В день инцидента Лиза гуляла во дворе со своими подругами. Они присели на лавочку, а дети дразнили Лизу из-за ее болезни.

Внезапно на Лизу набросилась 15-летняя Катя, которая проходила мимо. Девочка восприняла насмешки на свой счет, потому обматерила Лизу, а потом начала ее избивать. Вскоре к хулиганке присоединилась ее подруга.

У пострадавшей многочисленные ссадины и ушиб позвоночника. Лиза находится в отделении нейрохирургии.

Мама Лизы рассказала, что хулиганка входит в плохую компанию.

"В целом их — 60 — 70 человек, и они неоднократно становились героями подобных ситуаций: то бомжа изобьют, то еще что. Так вот эта Катя — из их отряда. Девочки были между собой не знакомы. Когда я разговаривала с ребятами со двора, то они сказали, что эта барышня на протяжении двух дней выслеживала мою дочь", - сообщила женщина.

Ранее сообщалось,что в столичном гипермаркете сотрудник избил покупателя.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что в поселке Затока возле одной из баз отдыха лежит мужчина без признаков жизни.

"Прибыв на место происшествия, полицейские установили личность погибшего. Им оказался 34-летний житель Днепропетровской области", – рассказали в отделе коммуникаций.

Напомним, в Киеве три "гостя столицы" напали на 17-летнего подростка, который гулял вечером с собакой, и жестоко его избили.

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