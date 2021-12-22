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В Днепре парни и девушка убили ради забавы двух бездомных: детали жуткой истории

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Днепр, Среда 22 декабря 2021 10:15
В Днепре парни и девушка убили ради забавы двух бездомных: детали жуткой истории В Днепре убили двух бездомных (коллаж РБК-Украина, фото Днепр Оперативный))
Автор: Людмила Жукова

В Днепре возле теплотрассы обнаружены тела двух бездомных мужчин. На трупах следы насильственной смерти.

Об этом пишет "Днепр оперативный".

Убили ради забавы

Все произошло в переулке Крушельницкой.

Отмечается, что компания из троих молодых людей выпивала недалеко от теплотрассы, где жили бездомные. Девушка 19 лет и два парня 26 и 27 лет убили ради забавы мужчин без особого места жительства и накрыли их тела бетонной плитой.

Во время посиделок выпившие горожане заметили мужчин, которые жили в этом районе. Неожиданно один из компании бросился на бездомных и стал наносить удары острым предметом, после чего схватил фрагмент бетонной плиты и скинул на головы пострадавшим.

Следствие продолжается

Сейчас подозреваемые молодые люди задержаны. Если их вину докажут - им грозит пожизненное заключение.

В Днепре парни и девушка убили ради забавы двух бездомных: детали жуткой историиВ Днепре парни и девушка убили ради забавы двух бездомных: детали жуткой историиВ Днепре ради забавы убили двух бездомных (фото: dnepr.express)

Напомним, что в Киеве мать задушила маленькую дочь ремнем для одежды.

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