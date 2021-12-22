В Днепре парни и девушка убили ради забавы двух бездомных: детали жуткой истории

Убили ради забавы

Все произошло в переулке Крушельницкой.

Отмечается, что компания из троих молодых людей выпивала недалеко от теплотрассы, где жили бездомные. Девушка 19 лет и два парня 26 и 27 лет убили ради забавы мужчин без особого места жительства и накрыли их тела бетонной плитой.

Во время посиделок выпившие горожане заметили мужчин, которые жили в этом районе. Неожиданно один из компании бросился на бездомных и стал наносить удары острым предметом, после чего схватил фрагмент бетонной плиты и скинул на головы пострадавшим.

Следствие продолжается

Сейчас подозреваемые молодые люди задержаны. Если их вину докажут - им грозит пожизненное заключение.

В Днепре ради забавы убили двух бездомных (фото: dnepr.express)