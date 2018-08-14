У женщины осталось трое детей
В Днепре скончалась известный волонтер и мать троих детей Анна Яценко. Об этом сообщила ее подруга Марта Туманова на своей странице в социальной сети Facebook.
Известно, что Анна Яценко в последнее время тяжело болела, у нее диагностировали рак крови. В начале августа Анне сделали операцию, после которой она написала на своей странице, что все хорошо.
"Все хорошо, сильно слабая, но все хорошо. Всем спасибо!", - сказано в сообщении 1 августа.
Друзья Яценко организовали сбор средств для лечения болезни, но к сожалению, 14 августа в 7 утра ее сердце биться перестало.
"У нас большое горе. Еще одна яркая звезда закончила свой земной путь и ушла за горизонт. Нашей Ани больше нет с нами. Молитесь за упокой души", — написала волонтер Марта Туманова.
Скриншот поста (facebook.com/marta.tumanova.9)
Анна Яценко занималась сбором средств для лечения детей, в том числе и с онкологическими заболеваниями, а также помогала украинским бойцам в АТО.
Фото: Анна Яценко (facebook.com/Анна Яценко)
По предварительной информации, похороны Анны Яценко состоятся 15 августа, в среду. Похоронят волонтера в ее родном городе Приднепровске.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер известный украинский певец, патриот Украины.
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Видео: РБК-Украина