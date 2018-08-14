Иллюстративное фото (pixabay)

У женщины осталось трое детей

В Днепре скончалась известный волонтер и мать троих детей Анна Яценко. Об этом сообщила ее подруга Марта Туманова на своей странице в социальной сети Facebook.

Известно, что Анна Яценко в последнее время тяжело болела, у нее диагностировали рак крови. В начале августа Анне сделали операцию, после которой она написала на своей странице, что все хорошо.

"Все хорошо, сильно слабая, но все хорошо. Всем спасибо!", - сказано в сообщении 1 августа.

Друзья Яценко организовали сбор средств для лечения болезни, но к сожалению, 14 августа в 7 утра ее сердце биться перестало.

"У нас большое горе. Еще одна яркая звезда закончила свой земной путь и ушла за горизонт. Нашей Ани больше нет с нами. Молитесь за упокой души", — написала волонтер Марта Туманова.

Скриншот поста (facebook.com/marta.tumanova.9)

Анна Яценко занималась сбором средств для лечения детей, в том числе и с онкологическими заболеваниями, а также помогала украинским бойцам в АТО.

Фото: Анна Яценко (facebook.com/Анна Яценко)

По предварительной информации, похороны Анны Яценко состоятся 15 августа, в среду. Похоронят волонтера в ее родном городе Приднепровске.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер известный украинский певец, патриот Украины.

А также писали о том, что умер известный украинский политзаключенный.

Видео: РБК-Украина