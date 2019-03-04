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В Днепре таксист сбил девушку и мгновенно скрылся с места ДТП

STYLERЖизнь    04.03.2019 - 16:07
В Днепре таксист сбил девушку и мгновенно скрылся с места ДТП
Коллаж РБК-Украина

У пострадавшей сильные ушибы обеих ног

4 марта, около 9:00 на перекрестке улиц Александра Кониского и Светлова произошло ДТП: такси Volkswagen сбило девушку. После аварии водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Информатор.

Как рассказали очевидцы аварии, девушка переходила дорогу на сторону дома № 28. В это время таксист поворачивал с улицы Кониского на Светлова и сбил ее. По словам свидетелей, автомобиль "срезал" поворот и выехал на "встречку".

Девушка отреагировала и успела немного отскочить, однако столкновения избежать не удалось. Таксист решил не разбираться, как себя чувствует пострадавшая и скрылся с места аварии.

Пострадавшую забрала скорая помощь. Врачи констатировали, что у нее сильные ушибы обеих ног. На данный момент полицейские проводят все меры для установки деталей и задержания автомобиля.

Напомним, что в Хмельнике пьяный мажор на Toyota устроил смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина-дворник. Виновником аварии оказался 21-летний парень, который находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. 

Пользователи социальных сетей активно обсуждают происшествие и уже гадают, какое наказание должен понести мажор.

Ранее мы писали, что украинцы в социальных сетях говорят о невиновности Геннадия Дронова и требуют отпустить фигуранта смертельного ДТП в Харькове. Украинцы требуют увеличить срок заключения Зайцевой до 19 лет. 

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