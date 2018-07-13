"До сих пор не могу очухаться": под Киевом партиец избил женщину на глазах у всех (видео)

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Гостомеле председатель одного из местных отделений партии жестоко избил женщину

Председатель Гостомелевского отделения партии УКРОП Николай Пасальский жестоко избил женщину прямо на улице за то, что она сделала ему замечание. Об этом стало известно из видео, которое опубликовано на странице Kyiv Live в Facebook.

"Глава партии УКРОП в Гостомеле Николай Пасальский ударил женщину за замечание взять питбуля на поводок", - написано в публикации.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Голова партії УКРОП в Гостомелі Микола Пасальський вдарив жінку за зауваження взяти пітбуля на поводок Більш детально https://goo.gl/EdStCm Опубліковано Kyiv Live Четвер, 12 липня 2018 р.

Видео: партиец избил женщину (facebook.com/LiveKyiv)

О происшествии также написала пострадавшая Татьяна Лавриненко на своей Facebook-странице. Из ее слов, Пасальский выгуливал своего питбультерьера без намордника и поводка. Собака гуляла по территории, где находятся маленькие дети. Женщина обратила на это внимание хозяину пса, за что сначала получила порцию мата, а затем и удар в лицо.

"Данный господин выгуливал своего питбуля без поводка и намордника возле моего подъезда, где обычно куча маленьких детей с мамочками. Получив справедливое замечание-просьбу взять собаку на поводок (ведь это бойцовская порода, опасная очень и очень) я получила отборную порцию пятиэтажного мата с пристройками. А чуть позже последовал такой удар в голову, от которого я до сих пор не могу очухаться. Не постеснялся многочисленных камер наблюдения и свидетелей-соседей. Просто подошел и врубил своей рукой-кувалдой мне в голову. Шутка ли — здоровенный мужик-самбист приложился со всей дури на хрупкую женщину. Жалуются на него соседи — на любое замечание — отборный агрессивный мат. Теперь дошло до рукоприкладства. Что дальше?" – написала в своей публикации Татьяна.

Она также рассказала о том, что получила сотрясение мозга, ушиб, и два дня она провела у врачей, сдавая анализы и проводя обследование.

"Такой итог банальной просьбы о соблюдении законного права людей на безопасность. Напавшим оказался спортсмен-самбист, боксер, бизнесмен и депутат из Гостомеля. Агрессивный мужчина в наколках одно лицо которого весит больше всей меня. Некий Николай Пасальский", - сказала пострадавшая.

Как сообщила Татьяна, полиция Днепровского района г. Киева приняла заявление, но дело спускают на тормоза. "Не смотря на то, что личность нападавшего известна — они бездействуют… Вероятно, он пытается замять дело, потому что полиция отправила меня не к следователю, а к участковому", - добавила женщина.

Скриншоты поста Татьяны (facebook.com/ryzhiko)

Пользователи сети возмутили произошедшим и осудили нападавшего.

"Х**ня, а не мужик", "Оно еще и мошенник, в делах фондов мутных фигурирует", "Тварь мерзкая. Народ, кого вы выбираете?", "Козлина", "Божe мой, какая уродина, руки поотрубать надо, это ужас, люди, нe оставляйте это просто так этот урод должен ответить", - написали люди в комментариях к публикации на Kyiv Live.

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Скриншоты комментариев (facebook.com/LiveKyiv)

Киевская обласная организация УКРОПа осуждает действия главы отделения партии в Гостомеле Николая Пасальского. По этому поводу будет рассматриваться вопрос об исключении его из партии с одновременной потерей партийных должностей. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Также мы заинтересованы в немедленном расследовании со стороны правоохранительных органов и будем способствовать всем следственным действиям", - говорится в заявлении.

Напомним, в зоне Чернобыльской АЭС в лесу двое мужчин привязали к дереву 24-летнюю иностранную туристку, после чего изнасиловали неестественным путем и ограбили. Девушка смогла выбраться из леса и сообщила о преступлении в полицию.

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