ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Докажет, что вы настоящая женщина: Комаровский высказался за грудное вскармливание ребенка

STYLERЖизнь    01.08.2019 - 20:46
Докажет, что вы настоящая женщина: Комаровский высказался за грудное вскармливание ребенка
Фото: Доктор Комаровский (РБК-Украина)

Доктор Комаровский перечислил все положительные стороны кормления ребенка грудью

Доктор Комаровский - известный украинский педиатр назвал ряд аргументов, которые доказывают пользу грудного вскармливания ребенка. Отметим, что с 1 по 7 августа в мире проходит неделя грудного вскармливания, медик решил поддержать ее и поделился фактами о ГВ. Об этом врач написал на своей страничке в Instagram.

Молоко матери всегда:

• Оптимальная температура еды.

• Идеальная чистота еды.

• Дополнительные вещества, помогающие ребенку переваривать пищу. 

• Вещества, помогающие ребенку бороться с инфекциями и защищающие от них.

Материнское молоко - это значительная экономия ресурсов семьи: молочные смеси, особенно хорошие, обходятся совсем недешево.

При кормлении материнским молоком практически невозможно заболеть кишечными инфекциями. А вот обеспечить идеальную чистоту во время приготовления и хранения молочных смесей, особенно в жаркое время года, не всегда удается.

Докажет, что вы настоящая женщина: Комаровский высказался за грудное вскармливание ребенкаИллюстративное фото (pixabay.com)

Состав молока меняется с течением времени, идеально удовлетворяет потребности младенца в соответствующем возрасте.

Скептически относясь к преимуществам естественного вскармливания, вы даже не представляете себе, какое количество проблем может возникнуть, если у ребенка будет непереносимость коровьего молока.

Ребенок, которого вы кормите грудью, очень быстро докажет вам, что вы настоящая женщина. Ни один мужчина, каким бы Казановой он не был, этого сделать не в состоянии.

Как мы ранее писали, доктор Комаровский - известный украинский педиатр поделился, нужна ли маленькому ребенку подушка для сна.

Читайте также, как доктор Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни. Об этом именитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

Также мы писали о том, что Комаровский рассказал, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание.

Родные в истерике и запугивают: Комаровский высказался про гомеопатию для детей Если бабушка подарила: Комаровский рассказал, нужна ли ребенку подушка
Новости Украины Доктор Комаровский
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь