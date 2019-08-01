Докажет, что вы настоящая женщина: Комаровский высказался за грудное вскармливание ребенка

Фото: Доктор Комаровский (РБК-Украина)

Доктор Комаровский перечислил все положительные стороны кормления ребенка грудью

Доктор Комаровский - известный украинский педиатр назвал ряд аргументов, которые доказывают пользу грудного вскармливания ребенка. Отметим, что с 1 по 7 августа в мире проходит неделя грудного вскармливания, медик решил поддержать ее и поделился фактами о ГВ. Об этом врач написал на своей страничке в Instagram.

Молоко матери всегда:

• Оптимальная температура еды.

• Идеальная чистота еды.

• Дополнительные вещества, помогающие ребенку переваривать пищу.

• Вещества, помогающие ребенку бороться с инфекциями и защищающие от них.

Материнское молоко - это значительная экономия ресурсов семьи: молочные смеси, особенно хорошие, обходятся совсем недешево.

При кормлении материнским молоком практически невозможно заболеть кишечными инфекциями. А вот обеспечить идеальную чистоту во время приготовления и хранения молочных смесей, особенно в жаркое время года, не всегда удается.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Состав молока меняется с течением времени, идеально удовлетворяет потребности младенца в соответствующем возрасте.

Скептически относясь к преимуществам естественного вскармливания, вы даже не представляете себе, какое количество проблем может возникнуть, если у ребенка будет непереносимость коровьего молока.

Ребенок, которого вы кормите грудью, очень быстро докажет вам, что вы настоящая женщина. Ни один мужчина, каким бы Казановой он не был, этого сделать не в состоянии.

Как мы ранее писали, доктор Комаровский - известный украинский педиатр поделился, нужна ли маленькому ребенку подушка для сна.

Читайте также, как доктор Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни. Об этом именитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

Также мы писали о том, что Комаровский рассказал, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание.