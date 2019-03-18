Доктор Комаровский сделал важное предупреждение для родителей и бабушек

Доктор Комаровский (РБК-Украина)

Комаровский развенчал еще один миф о холодном поле

Доктор Комаровский рассказал родителям, можно ли сидеть детям на холодной поверхности и объяснил, почему ходить по холодному – можно. Об этом он рассказал в своем видеоблоге на YouTube-канале.

Комаровский предупредил родителей о том, что сидеть на холодном на самом деле нельзя, а вот бегать босиком по холодному – можно. Он объяснил, что стопа ребенка и ягодицы очень отличаются друг от друга в физиологическом плане.

"Стопа, анатомически, по устройству своему, предназначена для того, чтобы не терять тепло при контакте с холодным. Что же касается ягодиц, то кожа ягодиц тонкая, кровообращение активное. При контакте с холодным человек испытывает реальный дискомфорт и переохлаждения возможны достаточно серьезные и проблемы", - отметил доктор Комаровский.

Он объяснил, что в саму фразу "сидеть на холодном" нужно вкладывать здравый смысл и отметил, что нельзя сидеть на холодном долго, нельзя сидеть на холодном с голой попой, нельзя сидеть на холодном, когда это вызывает реальный дискомфорт, особенно, когда это холодное – крупный мраморный камень.

Также Комаровский успокоил родителей и сказал, что если ребенок на минутку присел на пол, то в этом нет ничего страшного, так как практически никогда дети ни сидят на полу с голыми попами.

Он предупредил, что если сидение ребенка на холодном полу очень сильно раздражает бабушек, то стоит не позволять детям садиться на пол в присутствии бабушек.

Видео: YouTube/Доктор Комаровский

Напомним, ранее мы писали о том, что доктор Комаровский дал ответ на вопрос, волнующий всех родителей.

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