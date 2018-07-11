ДТП в Харькове: адвокаты подозреваемых объявили об ухудшении здоровья своих подзащитных

Фото: Алена Зайцева (Мариенко Андрей / УНИАН)

Защитники Зайцевой и Дронова говорят, что состояние подозреваемых ухудшилось

Адвокат Алены Зайцевой, которую обвиняют в смертельном ДТП в Харькове, заявила, что состояние здоровья ее подзащитной ухудшилось. Об этом Юлия Козырь сказала в комментарии ТСН.

"Состояние моей подзащитной ухудшается. В СИЗО, где она находится, нет соответствующего оборудования и медикаментов. Ее постоянно беспокоят головные боли", — рассказала адвокат.

В свою очередь, адвокат обвиняемого Геннадия Дронова отметил, что у его подзащитного также есть проблемы со здоровьем.

"Он периодически обращается к врачам с жалобами на давление и травмы шеи, полученные во время ДТП", — отметил Сергей Перепелица.

Кстати, недавно Алену Зайцеву видели на территории медицинского учреждения в Харькове. Там она проходила осмотр в связи с головными болями (вроде как последствия аварии 2007 года).

Напомним, ДТП в Харькове произошло на улице Сумской 18 октября 2017 года. В результате аварии погибло шесть человек. Еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

Ранее стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева.

Так, по словам автомеханика Константина Кузнецова, расчетная скорость автомобиля Алены Зайцевой перед аварией составляла более 100 километров в час. Об этом он рассказал во время судебного разбирательства.

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