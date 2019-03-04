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ДТП в Харькове: в деле Зайцевой неожиданный поворот

STYLERЖизнь    04.03.2019 - 14:38
ДТП в Харькове: в деле Зайцевой неожиданный поворот
ДТП в Харькове - Дронов подаст апеляцию (фото: УНИАН)

Адвокат Дронова не согласен с приговором

Защитники приговоренного к 10 годам заключения Геннадия Дронова по делу смертельного ДТП в Харькове, в результате которого погибло 6 человек 18 октября 2017 года будут подавать апелляцию Об этом сообщил адвокат Дронова Сегрей Перепелица, пишут "Українські новини".

Адвокат Дронова заявил, что обязательно будет подавать апелляцию на решение Киевского районного суда Харькова. Она будет оформлена в течение 30-ти дней.

"Конечно, будем подавать апелляцию. Это и означает, что мы не согласны с приговором!" - сообщил он.

Ранее мы писали, что украинцы в соцсетях просят помиловать Геннадия Дронова, а на сайте электронных петиций появилось обращение к президенту Порошенко с просьбой помиловать одного из виновников ДТП.

Также стало известно, что суд обязал Алену Зайцеву и Геннадия Дронова возместить сумму морального и материального ущерба в размере восьми миллионов гривен. Но у Геннадия Дронова нет таких денег и не появятся, даже если он сможет продать автомобиль.

К слову, мать, потерявшая в тот день единственного сына, сказала, что не верит в раскаяние Алены Зайцевой и никогда не простит ту, кто забрала его жизнь.

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