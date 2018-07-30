ДТП в Харькове: появилась новая информация об исчезнувшем свидетеле

Фото: Алена Зайцева (Мариенко Андрей / УНИАН)

Известно, куда исчезла врач-нарколог

Врач-нарколог Елена Федирко, которая проводила экспертизу Зайцевой после смертельного ДТП в Харькове, уволилась с места работы по собственному желанию из-за тяжелой болезни матери. Об этом сообщает УНН.

Известно, что Елена Федирко уволилась из наркологического диспансера, в котором Зайцева проходила обследование, еще в мае 2018 года. В официальном документе сказано, что она уволилась по собственному желанию. Федирко сообщила, что у нее тяжелобольная мать и ей необходимо за ней ухаживать.

В областном наркологическом диспансере врач-нарколог Елена Федирко проработала с 1986 по 2018 год. Именно она указала, что у обвиняемой в смертельном ДТП Зайцевой были признаки наркотического опьянения. Анализы подтвердили наличие кодеина и фенобарбитала, но для окончательных выводов не хватило биологического материала.

Скриншот фото (unn.com.ua)

Ранее мы писали о том, что по словам адвоката Ларисы Матвеевой, защита Зайцевой может воспользоваться ситуацией.

"Что касается, например, количества анализов, которые были отобраны, как они были отобраны, почему в таком количестве, кто отбирал повторно анализы, если они отбирались вообще, в принципе", - сказала она.

Елена Федирко, которую вызвали как свидетеля на заседание суда, на слушание дела не явилась.

Напомним, адвокаты сообщили, что их подзащитные, которые проходят по делу о смертельном ДТП в Харькове, начали испытывать проблемы со здоровьем.

Видео: РБК-Украина