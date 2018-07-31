ДТП в Харькове: Зайцева была в момент аварии под воздействием наркотиков

Фото: Елена Зайцева (УНИАН)

Медики подтвердили, что в моче обвиняемой были препараты

Обвиняемая в деле о смертельном ДТП в Харькове Елена Зайцева находилась в момент аварии под воздействием наркотических веществ. Об этом сообщает адвокат потерпевших Лариса Матвеева на своей странице в Facebook.

Лариса Матвеева опубликовала разъяснения, которые предоставил Государственный центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерства охраны здоровья, в которых объясняется, что в моче Зайцевой были обнаружены препараты, которые снижают внимание и скорость реакции.

Кроме того, медики обнаружили опиаты, фенобарбитал, метаболиты анальгина и кодеин, которые относятся к списоку "наркотических веществ, оборот которых ограничен и в отношении которых допускаются исключения некоторых мер контроля".

"Сегодня в судебном заседании привлекли к материалам уголовного дела. Несмотря на огромные возражения адвокатов Зайцевой и ее подруги. В документах, предоставленных Министерством здравоохранения на адвокатский запрос Матвеевой говорится, что общее состояние Зайцевой, свидетельствовал о том, что она находилась в "состоянии наркотического или другого опьянения" или "под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают внимание и скорость реакции", - написала адвокат.

Скриншот документов (facebook.com/larysa.koretska)

"С учетом предоставленных в запросе сведений можно определить, что Зайцева по состоянию на 18.10.2017 г. находилась в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих веществ", - говорится в выводах.

Напомним, смертельная ДТП на перекрестке улиц Сумской и Мечникова в Харькове произошла 18 октября 2017 года. Водитель Volkswagen Touareg выехал на перекресток с нарушением правил дорожного движения и столкнулся с автомобилем Lexus, за рулем которого находилась Елена Зайцева. Автомобиль Lexus мчался на красный сигнал светофора.

В результате Lexus вылетел на тротуар, где сбил 11 пешеходов, 5 из них погибли на месте и еще одна женщина скончалась в больнице.

Скриншот поста (facebook.com/larysa.koretska)

Ранее мы писали о том, что исчез один из главных свидетелей обвинения, врач-нарколог Елена Федирко.

А на заседании суда, 24 июля, суд продлил арест виновникам ДТП, Зайцевой и Дронову.

Видео: РБК-Украина