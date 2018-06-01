ДТП в Киеве: появилось видео первых минут после аварии

Водитель сбил 13-летнего мальчика на велосипеде

В Дарницком районе Киева вечером 31 мая на улице Григоренко произошло ДТП. Полицейский спецавтомобиль "Фольксваген" сбил 13-летнего велосипедиста. На странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook появилось видео первых минут после аварии.

"Видео первых минут после ДТП в Киеве на Григоренко: видно, как кортеж объезжает место аварии", - написали в сообществе.

Видео первых минут после ДТП в Киеве на Григоренко: видно как кортеж объезжает место аварии мальчика оперируют в Охматдет..3 перелома Опубліковано dtp.kiev.ua 31 травня 2018 р.

Видео: Авария на улице Григоренко (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее стало известно о состоянии 13-летнего мальчика, который пострадал в ДТП.

Напомним, водитель, сбивший подростка, рассказал об обстоятельствах аварии.

Человек утверждает, что они ехали с коллегой по работе и никого не сопровождали. Он работает в батальоне сопровождения Главного управления Национальной полиции города Киева.

Стоит отметить, что полицейские опровергли информацию свидетелей, которые заявили, что машина якобы ехала с сиреной.

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