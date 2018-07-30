ДТП под Киевом: поезд почти километр тащил автомобиль, есть погибшие

Фото: УНИАН

Легковое авто врезалось в поезд

В Киевской области в воскресенье, 29 июля, около 18:45 между селами Триполье и Мироновка поезд "Киев-Бердянск" №226 столкнулся с легковым авто и почти километр тащил его по рельсам. Об этом сообщает издание сайта города Запорожья.

Как рассказали работники железной дороги, водитель машины пытался "проскочить", но не успел.

Фото: ДТП под Киевом (мwww.061.ua)

Два человека погибли. На место происшествия прибыли медики, правоохранители и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 19:20 в "Укразализныце" не знали о происшествии.

Напомним, появились подробности резонансного ДТП с пьяным депутатом. Депутат Сокальского городского совета и сотрудник районной больницы Василий Петрушка, будучи в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 72-летнюю старушку и въехал в рейсовый автобус на своем автомобиле Fiat Skudo.

Также мы писали о том, что в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда, произошедшего на Буковине 27 июля.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Как ведут себя на дорогах представители украинской власти?