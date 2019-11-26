ДТП с Кулебой: врачи шокировали новостью о здоровье старшего сына омбудсмена

ДТП с Кулебой (Коллаж РБК-Украина)

Старший сын Николая Кулебы находится в медикаментозной коме

Детский омбудсмен Николай Кулеба попал в страшное ДТП в Чабанах на Киевщине, в результате которого серьезно пострадали его дети - старший сын Тимофей и 10-летний Елисей. Сейчас дети Кулебы продолжают оставатся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил на брифинге главврач КП "Феофания" Игорь Семенов.

Сейчас оперировать 19-летнего сына Кулебы не собираются, но не исключают такой возможности в будущем.

"Только что закончился консилиум с участием двух специалистов ... Состояние (ребенка - ред.) остается тяжелым. Ему проводят определенные медикаментозные меры для того, чтобы уменьшить болевой синдром, предотвратить возникновение определенных осложнений со стороны головного мозга, это самое сложное и самое важное, что есть на сегодня. Также есть травма грудной клетки, брюшной полости, но там все более-менее стабильно", - рассказал Семенов.

По словам врача, старший сын Кулебы продолжает находится в медикаментозной коме.

Николай Кулеба с с детьми попал в ДТП под Киевом (Фото: kiev.informator.ua)

"Да, условно говоря, он находится в медикаментозной коме, которая необходима в данной ситуации, это лечебный процесс", - сообщил врач.

Напомним, что у омбудсмена Николая Кулебы – закрытая травма грудной клетки и перелом ребер со второго по десятое.