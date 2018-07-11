"Дугой его так сразу рвануло": парень погиб на крыше локомотива ради фотографии

Иллюстративное фото (pixabay.com/Didgeman)

Он выбрался на поезд и его ударило током

20-летний Юрий забрался на крышу локомотива для того, чтобы сделать сэлфи, и погиб от мгновенного удара тока напряжением в 30 тысяч вольт. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Парень забрался на поезд для эффектного фото, которое было сделана за несколько минут до гибели. Это стало известно из изъятой карты памяти мобильного телефона, который был у погибшего.

Скриншот из видео (youtube.com/ТСН)

"Удалось изъять из мобильного телефона карту памяти и были обнаружены фотографии – действительно, что этот человек делал селфи. Кроме того, в ходе показаний его отца было установлено, что в этот день в 8:26 этот мужчина звонил на телефон и говорил, что он делает себе сэлфи", - сообщил и.о. начальника Буского отделения полиции Павел Гиндрюк.

Видео: парень погиб на крыше поезда (youtube.com/ТСН)

Тело парня доставали сотрудники железной дороги вместе с полицией. Удар был настолько сильным, что его смогли услышать люди, которые живут недалеко от станции. Один из них – Виталий Милинчук – заметил происходящее на крыше локомотива. Он заметил парня как раз тогда, когда тот вспыхнул.

"Дугой его так и сразу рвануло, дым, он начал гореть так на поезде. И дымил, полностью дымил. Я сразу предупредил дежурного по станции", - рассказал Виталий.

К слову, Юрий работал электриком, поэтому должен был знать, что напряжение железнодорожных контактных сетей очень высокое – в сто раз больше, чем в розетке, как сообщили железнодорожники.

Напомним, в Соломенском районе Киева на станции "Киев-Волынский" произошел взрыв на крыше электрички, в результате которого едва не погиб подросток.

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