"Дважды в одну реку": на Ровенщине произошло смертельное ДТП

Это уже второе происшествие на месте за сутки

На автотрассе Киев-Чоп в Дубенском районе на повороте возле села Птыча 2 июля с дороги слетел внедорожник и въехал в автобус, который перевернулся днем ранее. Об этом сообщает Национальная полиция Ровенской области.

Известно, что за рулем автомобиля "Mercedes ML" находилась 30-летняя киевлянка, которая не учла дорожной обстановки и не выбрала безопасной скорости движения и слетела в кювет.

Фото: ДТП на автотрассе Киев-Чоп (rv.npu.gov.ua)

Водитель и другой пассажир внедорожника, 46-летний житель столицы, получили телесные повреждения. Оба были госпитализированы в больницу.

Фото: ДТП на автотрассе Киев-Чоп (rv.npu.gov.ua)

У женщины диагностировали пневмоторакс, травму грудной клетки и синяки, у мужчины - травму плеча, ключицы, грудной клетки, рваные раны уха и головы. Пассажир скончался в больнице.

Фото: ДТП на автотрассе Киев-Чоп (rv.npu.gov.ua)

Стоит отметить, что 1 июля на трассе Киев-Чоп между селами Птыча и Верба произошло еще одно ДТП. Автобус слетел в кювет с полусотней пассажиров.

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