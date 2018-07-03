Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.32
Межбанк BID 26.27
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.72
Межбанк BID 30.66
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.32
Межбанк BID 26.27
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.72
Межбанк BID 30.66
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Дважды в одну реку": на Ровенщине произошло смертельное ДТП

STYLERLIFE        03.07.2018 - 09:30
Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)
Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)

Это уже второе происшествие на месте за сутки

На автотрассе Киев-Чоп в Дубенском районе на повороте возле села Птыча 2 июля с дороги слетел внедорожник и въехал в автобус, который перевернулся днем ранее. Об этом сообщает Национальная полиция Ровенской области.  

Известно, что за рулем автомобиля "Mercedes ML" находилась 30-летняя киевлянка, которая не учла дорожной обстановки и не выбрала безопасной скорости движения и слетела в кювет.

Фото: ДТП на автотрассе Киев-Чоп (rv.npu.gov.ua)

Водитель и другой пассажир внедорожника, 46-летний житель столицы, получили телесные повреждения. Оба были госпитализированы в больницу.

Фото: ДТП на автотрассе Киев-Чоп (rv.npu.gov.ua)

У женщины диагностировали пневмоторакс, травму грудной клетки и синяки, у мужчины - травму плеча, ключицы, грудной клетки, рваные раны уха и головы. Пассажир скончался в больнице.

Фото: ДТП на автотрассе Киев-Чоп (rv.npu.gov.ua)

Стоит отметить, что 1 июля на трассе Киев-Чоп между селами Птыча и Верба произошло еще одно ДТП. Автобус слетел в кювет с полусотней пассажиров.

Рекомендуем к просмотру: 

Видео: Нужно ли социализировать ромов?

Житель Ровенской области с вилами напал на "копа": полицейский госпитализирован "Самая крутая сторис": девушка устроила курьезное ДТП на Крымском мосту (видео)
Теги: ДТП, Нацполиция, автобус, Ровенская область
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь