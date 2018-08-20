Две трагедии в одной семье: погиб сын, а на следующий день умер отец

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Жена погибшего надеется, что виновные будут наказаны

В Тернопольской области трагически погиб 49-летний Андрей Гац, а на следующий день внезапно скончался его отец. Об этом сообщает "Новая Тернопольская газета".

Трагедия произошла в селе Залужье Збаражского района Тернопольской области. Андрей Гац попал под колеса тепловоза на железнодорожном пути возле села Курники. Он работал монтером пути, а на том отрезке проводились ремонтные работы.

Медики, которые прибыли на место происшествия, уже ничем Андрею помочь не смогли и констатировали смерть.

У машиниста тепловоза, который сбил работника пути, взяли кровь для проверки на алкоголь и на данный момент, следствие еще продолжается.

Жена Андрея Гаца рассказывает, что просила мужа оставить опасную и тяжелую работу, так как ранее его чуть не сбил поезд. Но мужчина был очень ответственным и говорил, что кроме него на линии только два работника и он не может оставить их на произвол судьбы.

"Месяц назад Андрей рассказывал, что его чуть не сбил поезд, потому что не дал сигнала, муж в то время вез тележку с инструментами. "Оставляй эту тяжелую и опасную работу", - просила я. Но он был очень ответственным, говорил, что кроме него только два парня работающих на линии, поэтому не может оставить их на произвол судьбы. На пути несколько выше зарплата, чем на АЗС, поэтому держался там. Добирался на работу на велосипеде. Рассказывал, что в жару рельсы гнет "восьмеркой", поэтому непрерывно ремонтировали их. То человек до утра работал, пришел домой, поспал 2:00 и снова уехал. Недавно ему дали четвертый разряд - радовался", - рассказала женщина.

Она отметила, что в тот роковой день муж не позвонил ни ей, ни дочерям и предположила, что у мужа могло схватить сердце, поэтому он упал на рельсы.

"В тот роковой день муж не звонил ни ко мне, ни к дочери, видимо, имел много работы. Трагедия произошла именно под мостом, сверху проезжает много машин, фуры, поэтому очень шумно, возможно, не услышал, что едет локомотив. А может, сердце поймало и упал на рельсы. Ждем выводы экспертизы. Но почему машинист не предотвратил непоправимое?! Андрей оказался между рельсами, получил серьезные травмы, потерял много крови. Говорят, что машинист якобы был трезв, мой муж практически не употреблял алкоголя, тем более в тот день еще должен был ехать с дочкой за рулем. Что же могло произойти?" - спрашивает жена погибшего Ольга.

Она утверждает, что о подробностях аварии ей не хотят сообщать, только отвечают, что идет следствие.

"Об обстоятельствах аварии на путях мне пока ничего не сообщается. Звоню к руководству железной дороги, но там повторяют одно: "Идет следствие". Коллеги мужчины, которые были с ним в момент трагедии, ничего не рассказывают. Трудно с этим жить, пойду на то злосчастное место, буду узнавать подробности. Считаю, что несчастья можно было избежать, ведь там хорошая видимость; нет поворота. Не понимаю, почему машинист не притормозил, разве что мчался на скорости. Бригадир мужа знает график движения поездов тем направлением, и говорят, ехавший неплановый локомотив. Монтеров должны были предупредить о его движении", - отметила женщина.

А на следующий день после гибели Андрея, внезапно умер его старенький отец.

"Хоронила я мужа на праздник Ольги, именно на мои именины, с того больше больно. Я осталась без дорогого мне человека. На следующий день после трагедии умер отец Андрея. Муж будто забрал его с собой. Отец уже был в годах, без памяти, но, видимо, почувствовал страшное. Двое похорон в семье", - рассказала Ольга.

После смерти Андрея Гаца остались две дочери – 16-летняя Иванка и 18-летняя Марийка. Он много лет проработал на нефтебазе, потом – оператором на АЗС, а на железную дорогу перешел всего два года назад.

"Андрей безгранично любил наших дочерей. У нас долго не было детей, поэтому, когда старшая дочь родилась на само Рождество, муж говорил, что это подарок с неба. Девушки каждый раз выходили ему навстречу, когда возвращался с работы. В этом году наша Иванка закончила школу. Андрей был на выпускном. Мы мечтали, что дочь поступит в вуз, она очень хорошо рисует. Старшая, Маша, учится в ТНЭУ. Андрей радовался их успехам, радовался жизни. Он был простым и трудолюбивым. Помогал мне во всем, хозяйничал: любил пахать, сеять, купил мотоблок, и жизнь внезапно оборвалась. Надеюсь, что расследование будет честным, а виновные в смерти моего мужа будут наказаны", - сообщила Ольга.

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Видео: РБК-Украина