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Двое суток в квартире с мертвыми родителями: детали гибели семьи в Запорожье (видео)

STYLERЖизнь    02.06.2019 - 14:35
Двое суток в квартире с мертвыми родителями: детали гибели семьи в Запорожье (видео)
Мужчина зарубил жену и пытался повесить сына в Запорожье (коллаж: РБК-Украина)

Гибель семьи в Запорожье произошла из-за ревности

Мужчина зарубил жену топором, после чего повесился. Страшная трагедия разыгралась в казалось бы благополучной семье, проживающей на третьем этаже многоквартирного дома в Запорожье. Маленький сын пары почти двое суток провел в квартире с мертвыми родителями. Об этом сообщает ТСН.

Малыша в шоковом состоянии доставили в больницу, где медики обнаружили на его шее следы удушья. Правоохранители допускают, что перед суицидом родной отец повесил и мальчика. Но, очевидно, веревка порвалась и ребенку удалось спастись.

Двое суток в квартире с мертвыми родителями: детали гибели семьи в Запорожье (видео)

Мужчина зарубил жену и пытался повесить сына в Запорожье (скрин видео: YouTube/ТСН)

Соседи рассказывают, что за все это время не слышали звуков плача, доносящихся из квартиры. А правоохранители обнаружили ребенка в состоянии шока. Он сидел неподалеку от окровавленной мертвой матери и повешенного отца и грыз кусок хлеба.

О том, что произошло неладное, заподозрили родственники пары, которые некоторое время не могли связаться с ними.

Двое суток в квартире с мертвыми родителями: детали гибели семьи в Запорожье (видео)

Мужчина зарубил жену и пытался повесить сына в Запорожье (скрин видео: YouTube/ТСН)

Сейчас ребенок находится в больнице, где за ним присматривает бабушка. Она, вероятно, оформит опеку над малышом.

О семье отзываются положительно, но рассказывают, что в последнее время в семье 33-летнего Андрея и 25-летней Елены были проблемы. Они часто ругались из-за ревности и финансовых проблем.

Мужчина зарубил жену и пытался повесить сына в Запорожье (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, ранее сообщалось, что в Переяслав-Хмельницком Киевской области пьяные копы решили пострелять по бутылкам. В результате такого развлечения пострадал пятилетний мальчик, который находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, недавно в киевской школе произошел скандал из-за погибшего ученика.

Также сообщалось о том, что убийство мецената Михаила Петрива и его жены на Прикарпатье, которое произошло 27 мая, по версии полиции оказалось самоубийством.

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