Дыры на улице: украинцы шокированы туалетом для первоклашек (фото)

Школьный туалет под Черкассами ужаснул сеть (коллаж: РБК-Украина)

В селе эта школа - единственная, поэтому у жителей нет альтернатив

Жительница села Хацки, Черкасской области, которая планирует отдать сына в первый класс, шокирована состоянием туалетов в школе. Она обратилась за помощью к паблику Батьки SOS в Facebook.

В здании, где учатся первоклассники, нет туалета. Для того чтобы справить естественные потребности дети в возрасте от 6-ти до 10-ти лет вынуждены будут идти и в дождь, и в снег в соседнее здание, где занимаются средние и старшие классы. Или же пойти в туалет на улице возле их здания (см. фото).

Школьный туалет под Черкассами ужаснул сеть (фото: facebook.com/БАТЬКИ SOS)

Мама мальчика пишет, что эта школа единственная в селе, в котором проживает ее семья и, соответственно, альтернатив у нее нет.

Пользователи сети поддержали женщину, написав, что стоит обращаться в администрацию учебного заведения или же в вышестоящие инстанции. Многие пожаловались, что такая ситуация с школьными туалетами - не редкость, во многих сельских школах существует такая проблема.

Школьный туалет под Черкассами ужаснул сеть (скрин: facebook.com/БАТЬКИ SOS)

"А Вы думаете по селам комфорт? Там нет канализации, центрального водоснабжения. И это нужно все решать. Но таковы реалии сельских школ", - написала Tatyana Fedorenko.

"Внезапно. Обычно мелким хоть какой-то нормальный туалет, а старшим остаются такие посадочные места", - удивилась Марина Насадюк.

"Зато учителя будут ходить в туалет в помещении, 100% уверенность", - возмутилась Julia Brengauz.

"Зато в НУШ кучу денег влупили (парты на колесиках, коврики в каждый класс), а то, что элементарно туалетов нет, это нормально. Вам совет: звоните на горячую линию Кабмина, и в Министерство образования пишите обращение, если коллективное - будет лучше", - посоветовала Kravchenko Anastasia.

"Вот не могу даже сформулировать мысль... Сплошной мат в голове... На приличное обсуждение так просто и не вынесешь... Век то какой на дворе?" - шокирована Helen Yavdocshyk.

"После посещения директора идите прямо к председателю сельсовета, желательно с другими родителями и камерой. И требуйте обустройства туалета. Именно в их компетенции выделить деньги на школу. Ну они же с вами в одной деревне живут", - дала совет Irina Ptah.

Напомним, группа подростков в одной из школ в Херсонской области два месяца издевалась над своей сверстницей.

Мы также писали о том, что в школе Киева №11 ребенок получил тяжелую травму головы. После инцидента администрация школы не вызвала "скорую" и отказалась нести ответственность за травмирование ученицы.



Видео: РБК-Украина