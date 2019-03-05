Дышим над кастрюлькой: Комаровский разрушил популярный миф

Комаровский рассказал о пользе и вреде ингаляторов (коллаж РБК-Украина)

Доктор Комаровский разъяснил, в каких случаях небулайзеры совершенно бесполезны

Доктор Комаровский, который ранее рассказал, чем чреват отказ от вакцинации, дал совет, в каких случаях нужно использовать паровой ингалятор, а в каких - ультразвуковой, то есть небулайзер. Соответствующая статья опубликована на его сайте.

По словам Евгения Комаровского, популярные сегодня небулайзеры, которые покупают родители, больше не желающие заставлять детей "дышать над кастрюлькой", стоит применят лишь при заболеваниях нижних дыхательных путей, таких как обструктивный бронхит, бронхиальная астма, бронхиолиты, пневмонии и так далее.

Для остальных же случаев, которые встречаются гораздо чаще, а именно при заболевании верхних дыхательных путей, подойдет обычный паровой ингалятор. Но с ним тоже нужно быть осторожным, если ваш ребенок еще совсем маленький.

Разница между паровым ингалятором и небулайзером заключается в том, что первый смешивает лекарство с паром, а второй дробит его на мелкие частицы под действием механических колебаний, находящихся в диапазоне ультразвука.

Действие парового ингалятора распространяется на верхние дыхательные пути, а небулайзера - достигает нижних. И они применяются при разных видах заболеваний:

если ингаляционная терапия проводится для лечения болезней верхних дыхательных путей - нужно использовать паровые ингаляторы;

если ингаляционная терапия проводится для лечения болезней нижних дыхательных путей - тогда следует применять небулайзеры.

А поскольку абсолютное большинство ОРЗ - это болезни, протекающие с поражением верхних дыхательных путей, то отсюда логичный вывод - в абсолютном большинстве случаев нужен именно паровой ингалятор, пишет Комаровский.

Комаровский разделил всех "пользователей" небулайзера на три категории:

дети, для которых присутствие в доме небулайзера желательна (больные бронхиальной астмой и хроническими воспалительными заболеваниями нижних дыхательных путей);

больные, которым небулайзер очень нужен на этапе проведения терапии в условиях стационара;

все остальные, которым небулайзер может когда-нибудь пригодиться, а может и не пригодиться никогда.

"Очевидно, что подавляющее большинство населения относится к третьей категории, поэтому для среднестатистических мам и пап нет особого смысла в том, чтобы покупать небулайзер, который либо на несколько дней не помешает сейчас, либо может быть понадобится когда-нибудь в будущем", - заявляет Комаровский.

Традиционно-бытовые представления об ингаляционной терапии: "надо подышать влажным и горячим". И чтобы избежать "чайников и кастрюлек" необходим именно паровой ингалятор.

Но к применению данного устройства также есть показания. По словам Комаровского, ингаляционная терапия паром поможет при сухом малопродуктивном кашле и заложенности носа для того, чтобы ребенок мог откашляться.

"Если кашель продуктивный, а из носа ручьем льются сопли - тогда и без теплого пара жить можно припеваючи", - пишет Комаровский.

Но у совсем маленьких детей маленький объем легких и слабость дыхательных мышц, поэтому им сложно откашлять слизь и нужно быть очень осторожным при применении ингаляции, поскольку мокрота может опуститься, спровоцировав осложнения в виде заболеваний нижних дыхательных путей.

Комаровский рассказал о пользе и вреде ингаляторов (фото: pixabay.com)

Доктор Комаровский дает советы по правильному применению паровых ингаляторов:

Главная цель родителей - изо всех сил постараться сделать так, чтобы паровые ингаляции были не нужны, то есть много пить и дышать прохладным влажным воздухом.

Паровые ингаляции имеют смысл именно тогда, когда речь идет об ОРВИ и о поражении слизистых оболочек дыхательных путей.

Паровые ингаляции в домашних условиях противопоказаны детям первого года жизни.

Дошкольникам ингаляции нельзя делать лишь по инициативе родителей. Эту процедуру должен рекомендовать врач.

Боль или заложенность в ухе (ушах), склонность к отитам - противопоказание к паровой ингаляции.

Ингаляция должна быть непродолжительной, но относительно частой процедурой: у дошкольников - две-три минуты, а у детей старше семи лет - четыре-пять минут. Частота ингаляций - от одного до четырех раз в сутки.

Эффект ингаляции (появление продуктивного кашля) может возникнуть уже в ходе самой процедуры, но может проявиться через некоторое время (как правило, от 15 до 40 минут). В этой связи очень желательно, чтоб после ингаляции ребенок хотя бы час не укладывался спать.

Паровые ингаляции наиболее эффективны на ранних стадиях ОРЗ, когда мокрота еще не успела накопиться в большом количестве.

Повышение температуры тела выше 37,5 °С является противопоказанием к проведению паровой ингаляции. Ее можно проводить, когда температура снизится.

Эффективность паровых ингаляций отсутствует или кратковременна, если ребенок мало пьет, в комнате сухо и тепло, длительно сохраняется высокая температура тела.

Эффективность паровых ингаляций повышается, если до и после ингаляции ребенок много пьет и находится в комнате с прохладным и влажным воздухом.

Паровая ингаляция ни при каких обстоятельствах не должна вызывать у ребенка боль или дискомфорт.

Ингаляции могут вызвать усиление боли при наличии дефектов слизистой оболочки дыхательных путей (язвочки, элементы стоматита). Одним из симптомов является кровотечение: любой намек, любое подозрение на наличие крови в мокроте - противопоказание к паровой ингаляции.

Всегда лучше недогреть, чем перегреть! Горячий пар легко повреждает нежную слизистую оболочку детских дыхательных путей. Дышать надо теплым и влажным, а не горячим и влажным.

Паровые ингаляторы - это во многих случаях стратегически рискованное сочетание горячей воды и электричества! Поэтому нужно соблюдать меры предосторожности.

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