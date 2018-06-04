"Его как раз убили": Захарова отличилась высказыванием о "смерти" Бабченко

Она считает, что журналист стал "жертвой СБУ"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что российский журналист Аркадий Бабченко – жертва СБУ. Она также заявила, что его убили. Об этом Захарова сказала в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1", пишут росСМИ.

"Я лично убеждена, что он — абсолютная, 100-процентная жертва. И когда говорят, что Бабченко не убили, — его как раз убили. Убили журналиста Бабченко", - заявила Захарова.

"Есть всемирное посмешище, есть человек, который... Неважно, какие у него были взгляды, можем соглашаться или нет, но больше в публичном пространстве человека, которому бы верили, чьи материалы читали бы серьезно, нет. Поэтому как раз СБУ убила Бабченко в этом смысле слова", - добавила она.

Ранее скандальная представитель МИД РФ об инсценировке убийства Бабченко.

"То, что Бабченко жив, - лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандисткский эффект, очевидно", - написала она.

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