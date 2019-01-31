Экс-супруга футболиста Алиева просит суд запретить подходить к ней и детям

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Бывшая жена звездного футболиста Александра Алиева Татьяна после последнего избиения обратилась в суд с просьбой наложить на него запрет приближаться к ней и их совместным детям. Об этом сообщает ТСН.

Женщина заявила, что Александр бьет ее уже восемь лет, несмотря на то, что пара уже разведена. По словам Татьяны, он сломал кровать о ее голову. А во время последнего акта насилия ударил их 7-летнего сына.

У Татьяны диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ее лицо было покрыто синяками. Женщина боится за свою жизнь и безопасность детей. Она говорит, что если исчезнет, это будет его рук дело.

Татьяна Алиева рассказала, что последнее избиение произошло на глазах у детей.

"Он меня выгнал из квартиры, в чем я была. Просто взял меня головой - и сломал кровать о мою голову", - утверждает женщина.

В 2016-м после нескольких лет, казалось бы, образцового брака женщина подала на развод, обвинив футболиста в регулярном применении насилия. После этого более двух лет вместе с детьми кочевала по съемным квартирам, жила у друзей.

Когда-то супруги казались образцовой парой (фото: facebook.com)

Недавно же Алиев предложил бывшей супруге мировую, разрешил ей пожить в его квартире в обмен на отказ от выплаты алиментов. Также футболист пообещал переписать квартиру на детей.

Два года назад он спьяну признался, что бил жену, но сейчас же убеждает, что никто никого не бил. Он хочет выгнать жену и отобрать у нее детей, обвиняет Татьяну в злоупотреблении спиртными напитками.

Адвокаты Татьяны хотят применить в отношении ее бывшего супруга новый закон об "ограничительном предписании", принятый в июле 2018 года для противодействия домашнему насилию.

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