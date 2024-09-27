Експертне журі оцінюватиме роботи учасників конкурсу есе музею "Голоси Мирних"

Старшокласники та вчителі з усієї України надсилають свої роботи на Конкурс есе "1000 днів війни. Мій шлях", який проводить Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. До оцінки робіт долучається експертне журі - люди, які мають вагомий досвід у різних творчих сферах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Їхня участь підсилить авторитетність та об’єктивність у виборі найталановитіших есе та виборі переможців. Одним з учасників журі став Іван Степурін, відомий український видавець, засновник та керівник видавництва "Саміт-Книга".

"Як видавець, мав честь бути причетним до виходу у світ унікальної фотокниги "Донбас і Мирні" Фонду Ріната Ахметова, що дало мені можливість познайомитися з сильними та гордими людьми, які, попри пережиті жахіття війни та особисті трагедії, зберегли любов до життя та віру в краще майбутнє своєї країни. Есе молодих людей цінні не лише як історичні свідчення очевидців війни, але насамперед як маніфест тих, хто буде відбудовувати свою улюблену Батьківщину з попелу та руїн", - наголошує Іван.

До участі у Конкурсі есе "1000 днів війни. Мій шлях" запрошуються учні 9-11 класів, студенти I-II курсів коледжів, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, коледжів та закладів професійної (професійно-технічної) освіти всіх областей України.

Подати есе можна до 20 жовтня 2024 року лише через офіційну реєстраційну форму на сайті Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами Конкурсу.

Корисна шпаргалка для учасників.

Переможців буде оголошено 20 грудня 2024 року на сайті Музею. Вони отримають дипломи та корисні подарунки. Найкращі роботи стануть частиною Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова — найбільшої у світі колекції історій про війну в Україні, що містить вже 120 тисяч живих історій з перших вуст.

Організаторами Конкурсу є Фонд Ріната Ахметова за підтримки Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" та Міністерства освіти і науки України. Мета - підкреслити значення миру як головної цінності суспільства, силу духу молоді України попри війну, її вміння знаходити світло у темні часи та впевнено дивитися у майбутнє.