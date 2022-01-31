Эксперты назвали напиток, который поможет быстро сжечь жир и похудеть

Висцеральный жир часто называют "скрытым" жиром, потому что он расположен внутри тела, где его нельзя потрогать или увидеть. Это состояние печально известно тем, что подвергает людей опасности сердечного приступа и нарушения обмена веществ.

К счастью, по словам эксперта в области здравоохранения, один напиток поможет быстро избавиться от вредного жира и похудеть, пишет Express .

Одной из основных опасностей висцерального жира является выработка большего количества белков, называемых цитокинами, которые вызывают слабое воспаление. Это, в свою очередь, повышает риск других хронических заболеваний. Сочетание физических упражнений и диеты необходимо для уменьшения накопления висцерального жира в организме.

По словам эксперта-психолога по здоровому образу жизни Иевы Кубилиуте, один зеленый сок может дать быстрые результаты.

Листья, семена, цветы и плоды кориандра богаты антиоксидантами, которые помогают пищеварению. Это растение обладает широким спектром лечебной активности, включая антидиабетические, антиоксидантные и противораковые функции.

Иева Кубилиуте, велнес-психолог, пояснила: "Сок кориандра популярен для быстрого похудения. Он работает за счет увеличения вашего метаболизма, таким образом сжигая больше калорий с более высокой частотой. Вам может не понравиться его вкус, но смешивание с лимонным соком улучшает вкус и дает больший эффект".

Напиток из сока кориандра очень эффективен в сжигании жира (фото: pexels.com)

В одном исследовании, опубликованном в Журнале сельского хозяйства и биологии, исследователи изучали влияние пищевых добавок с семенами кориандра на накопление липидов в висцеральной жировой ткани у растущих крыс.

Грызунов кормили либо стандартным кормом для крыс, либо стандартным кормом с добавлением измельченных семян кориандра. Через пять недель исследователи отметили заметную разницу в висцеральном жире у разных грызунов. Кориандр увеличил соотношение омега-3:омега-6 в висцеральной жировой ткани, что может объяснить его пользу для здоровья.