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Эксперты назвали напиток, который поможет быстро сжечь жир и похудеть

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Понедельник 31 января 2022 13:27
Эксперты назвали напиток, который поможет быстро сжечь жир и похудеть Напиток для сжигания жира (коллаж РБК-Украина)
Автор: Марина Настевич

Висцеральный жир часто называют "скрытым" жиром, потому что он расположен внутри тела, где его нельзя потрогать или увидеть. Это состояние печально известно тем, что подвергает людей опасности сердечного приступа и нарушения обмена веществ.

К счастью, по словам эксперта в области здравоохранения, один напиток поможет быстро избавиться от вредного жира и похудеть, пишет Express.

Одной из основных опасностей висцерального жира является выработка большего количества белков, называемых цитокинами, которые вызывают слабое воспаление. Это, в свою очередь, повышает риск других хронических заболеваний. Сочетание физических упражнений и диеты необходимо для уменьшения накопления висцерального жира в организме.

По словам эксперта-психолога по здоровому образу жизни Иевы Кубилиуте, один зеленый сок может дать быстрые результаты.

Листья, семена, цветы и плоды кориандра богаты антиоксидантами, которые помогают пищеварению. Это растение обладает широким спектром лечебной активности, включая антидиабетические, антиоксидантные и противораковые функции.

Иева Кубилиуте, велнес-психолог, пояснила: "Сок кориандра популярен для быстрого похудения. Он работает за счет увеличения вашего метаболизма, таким образом сжигая больше калорий с более высокой частотой. Вам может не понравиться его вкус, но смешивание с лимонным соком улучшает вкус и дает больший эффект".

Эксперты назвали напиток, который поможет быстро сжечь жир и похудеть

Напиток из сока кориандра очень эффективен в сжигании жира (фото: pexels.com)

В одном исследовании, опубликованном в Журнале сельского хозяйства и биологии, исследователи изучали влияние пищевых добавок с семенами кориандра на накопление липидов в висцеральной жировой ткани у растущих крыс.

Грызунов кормили либо стандартным кормом для крыс, либо стандартным кормом с добавлением измельченных семян кориандра. Через пять недель исследователи отметили заметную разницу в висцеральном жире у разных грызунов. Кориандр увеличил соотношение омега-3:омега-6 в висцеральной жировой ткани, что может объяснить его пользу для здоровья.

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