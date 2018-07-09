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"Еще одна кара Божья пришла": в Тернополе водитель маршрутки оскорбил пенсионерку

STYLERLIFE        09.07.2018 - 15:25
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Мужчина назвал пассажирку Божьей карой

В Тернополе водитель маршрутки оскорбил пенсионерку, которая хотела воспользоваться транспортом по льготному удостоверению. Об это сообщает pro.te.ua.

Как только женщина предъявила документ, она услышала оскорбления в свой адрес.

"О, еще одна кара Божья пришла", - сказал водитель.

Пожилая женщина не хотела ввязываться в спор с водителем и попросила у него разрешения присесть на кресло справа.

"Это место не для пенсионеров", - ответил ей водитель.

Ранее в Запорожье водитель маршрутки унизил украинского бойца.

На кадрах видеоролика можно расслышать перепалку водителя с бойцом. При этом водитель начал говорить о том, что "в 43-45-м годах страну уже освободили, а вы за четыре года не можете два города ср*ных освободить".

Военный спокойно реагировал на ситуацию и согласился выйти из салона маршрутки на первой же остановке.

История подорожания проезда в общественном транспорте

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Теги: Тернополь, маршрутка, пенсионерка
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