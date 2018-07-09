"Еще одна кара Божья пришла": в Тернополе водитель маршрутки оскорбил пенсионерку

Мужчина назвал пассажирку Божьей карой
В Тернополе водитель маршрутки оскорбил пенсионерку, которая хотела воспользоваться транспортом по льготному удостоверению. Об это сообщает pro.te.ua.
Как только женщина предъявила документ, она услышала оскорбления в свой адрес.
"О, еще одна кара Божья пришла", - сказал водитель.
Пожилая женщина не хотела ввязываться в спор с водителем и попросила у него разрешения присесть на кресло справа.
"Это место не для пенсионеров", - ответил ей водитель.
Ранее в Запорожье водитель маршрутки унизил украинского бойца.
На кадрах видеоролика можно расслышать перепалку водителя с бойцом. При этом водитель начал говорить о том, что "в 43-45-м годах страну уже освободили, а вы за четыре года не можете два города ср*ных освободить".
Военный спокойно реагировал на ситуацию и согласился выйти из салона маршрутки на первой же остановке.
История подорожания проезда в общественном транспорте