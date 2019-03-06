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Она еще жива? В харьковском метро избили женщину-попрошайку (видео)

STYLERЖизнь    06.03.2019 - 16:45
Она еще жива? В харьковском метро избили женщину-попрошайку (видео)
Коллаж РБК-Украина

Женщину избивали пассажиры метро, а одна из них даже укусила

В Харькове в метро была избита самая известная попрошайка города. Избиение женщины видно на видео, которое опубликовано в Facebook в группе Харьков "1654".

Женщину, которая просит денег, местные жители называют "Актрисой". И ее знают многие. Она ходит по вагонам метро и просит денег у пассажиров на лечение. Иногда лечение нужно, ей, а иногда ребенку. При этом пол ребенка и его диагноз часто меняется.

По словам очевидцев драки, одна женщина хотела дать попрошайке 20 гривен, но ее отговаривала другая женщина, которая заявила, что это актриса и денег ей не стоит давать.

В свою очередь, попрошайка назвала женщину "мразью" и стала запугивать. Сторону пассажирки в этом споре занял весь вагон.

Видео: facebook.com/kharkiv1654

Попрошайку пинали и выталкивали из вагона. Все это сопровождалось криками о том, что женщина обманщица и актриса.

"Я тебя разорву в следующий раз!", — пригрозила попрошайка пассажирке.

Стоит отметить, что на прощание она еще и укусила одну из пассажирок.

Она еще жива? В харьковском метро избили женщину-попрошайку (видео)

Фото: facebook.com/kharkiv1654

Пользователи сети также отреагировали на этот инцидент.

"Срочно уколы от бешенства!", - написал Сергей Ястребов.

"Девушка через инкубационный период тоже нараспев по метро пойдет", - пошутила одна из пользователей.

"Она еще жива? Я ее из 2009 года знаю", - написал Турал Гулиев.

"Как же надоело это все скотство! Что с людьми наделали!", - прокомментировал Василий Ветров.

"Ушла актриса, а с ней и целая эпоха", - отметил Игорь Бурченко.

Напомним, что Работник епархии Московского патриархата избил прихожанку ПЦУ.

Ранее сообщалось, что под Харьковом школьника жестоко избили старшеклассники.

 

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