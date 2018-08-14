"Если бы он выжил, он бы их убил": появилась версия событий убийства отца сестрами Хачатурян

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Экстрасенс Зираддин Рзаев выдвинул свои предположения

Известный азербайджанский экстрасенс Зираддин Рзаев рассказал свою версию событий того дня, когда три сестры Хачатурян зверски убили своего отца, после того, как побывал в квартире этой семьи. Об этом передает The First News.

"Я вижу, что это не было спланированным. Это был всплеск. Начала одна из девочек, схватилась за нож. Остальные ее поддержали. Чувствую: раненый Хачатурян выскочил из квартиры, но потом упал вот здесь, истекая кровью. Но он не чувствовал страха. Он до последнего думал, что будет жить. Хотя, если бы он выжил, он бы их убил, это точно", - рассказал Зираддин.

По его словам, Михаил Хачатурян был деспотичным человеком, но также сообщил, что информация про насилие и домогательства с его стороны – ложь.

"Этот мужчина был как хищник. Понимаете, он привык, что весь мир крутился вокруг него. Чужое мнение его не интересовало. Он так жил. Про деспотию, давление и тяжелый нрав отца девочки говорят правду. А вот про домогательства и сексуальное насилие – обманывают. Я вижу, что ничего такого не было. Они это выдумали, чтобы для окружающих оправдать свои действия. Михаил Хачатурян дочерей считал своей собственностью. От общения с "развращенными" сверстниками он девочек охранял не потому, что так их безумно любил. Главу семьи пугала даже сама мысль, что дочки могут очернить его имя, что кто-то скажет: ох, эти дочери Михаила со всеми подряд… Внешне он всегда старался показать, какой он молодец, какой он крутой. В этом он был весь", - добавил экстрасенс.

Напомним, стали известны решающие факторы в деле сестер, убивших отца. Сестры Хачатурян спланировали свои действия заранее. Убийство было совершено охотничьим ножом, которое девушки заранее достали из автомобиля отца, где хранилось оружие.

Также сообщалось, что во Львовской области девочка убила ножом отца.

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