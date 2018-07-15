"Это дешевле места на рынке": наиболее необычного продавца Киева высмеяли в сети (фото)

Иллюстративное фото: рынок (коллаж: РБК-Украина)

Инцидент уже успели окрестить показателем "доходов стихийной торговли"

Пользователей сети насмешила наиболее необычная продавщица слив на внедорожнике Range Rover. Соответствующий пост сделал житель Киева Станислав Хухаев в Facebook.

"Все, что вам нужно знать о доходах со стихийной торговли. Пока вы шокированы повышением цен на проезд в общественном транспорте, бабушка торгует сливами прямо с борта своего Range Rover Evoque на территории "Комфорт Таун", - сказал он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

Обратим внимание, что не обошли стороной инцидент и пользователи сети, предположив, что "это дешевле покупки торговой точки на рынке".

"Да, народ нищает. Вот дед, который медок торговал, продает свою Tesla", - сказал пользователь Руслан Полищук.

"Предлагаю всем дружно начать торговать сливами. Это точно джекпот", - подчеркнул юзер Таня Кучеряшка.

"Дешевле Range Rover в аренду взять, чем за место на базаре платить", - сказал пользователь Виталий Бурмак.

"Бабушке не объяснишь, что у тебя дорогое авто", - подчеркнул юзер Оля Литвинова.

Фото: скриншот поста (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

Кстати, жительница Запорожья пожаловалась в социальной сети на то, что ее обманули в одном из местных магазинов. Дело в том, что женщина купила детскую шоколадку всемирно известного бренда. Но внутри упаковки оказался пенопластовый макет. Конечно же, она была удивлена увиденным.

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