"Это два разных человека": в сети опровергли информацию о смерти монахини, спасшей Филарета

Фото: Игумена Варвара (facebook.com/yevstr)

Владыка опроверг новости о смерти монахини Варвары

Новость о смерти монахини, которая остановила покушение на жизнь Патриарха Филарета, - ложь. Об этом написал владыка Евстратий Зоря на своей странице в соцсети Facebook.

"Вниманию СМИ! Не распространяйте ложь. Через средства массовой информации распространяется сообщение "Умерла монахиня, которая спасла Патриарха Филарета от покушения", которое не соответствует действительности и является плодом фантазии журналиста одного из украинских новостных агентств, в котором оно вчера было впервые опубликовано", - заверил он.

"Хочу обратить внимание уважаемых журналистов на то, что на моей странице ни слова не было сказано о том, что скончалась бывший эконом Патриархии игумен Варвара (Боронина) и нынешний эконом монахиня Варвара, которая 25 мая этого года пострадала в результате нападения на нее Возняка М. Я. (бывшего епископа Севастиана) - это одно и то же лицо", - отметил Зоря.

Он добавил, что монахиня Варвара жива.

"Уважаемые журналисты! Новопреставленная игуменья Варвара и монахиня Варвара - это два разных человека, хотя и носят одинаковое имя и одна раньше, а другая сейчас выполняют одно и то же послушание - эконома Патриархии! Слава Богу - монахиня Варвара жива и здорова, выполняет свои обязанности", - сообщил он.

Владыка был возмущен ошибкой журналистов и попросил всегда уточнять информацию и спрашивать его о том, что интересует.

"Прежде чем распространять фантазии в качестве "новостей", еще и со ссылкой на мою страницу, - просьба хотя бы внимательно читать ее саму (страницу - ред.), и если что-то не ясно – задать мне вопрос, а не публиковать свои предположения в качестве новости", - возмутился Зоря.

Скриншот поста (facebook.com/yevstr)

Скриншот комментариев (facebook.com/yevstr)

Скриншот поста (facebook.com/yevstr)

Ранее сообщалось, что умерла монахиня, которая остановила покушение на Филарета.

Напомним, в УПЦ КП заявили о покушении на Филарета. Бывший епископ УПЦ Киевского патриархата Севастьян собирался совершить покушение на Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.

25 мая Севастьян с сыном пришел вечером в неприемное время к резиденции патриарха Филарета на ул. Пушкинской. Он в гражданской одежде. Севастьян распылил слезоточивый газ и напал на монахиню Варвару.

Кстати, Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви.

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