Это невероятно: прогноз курса доллара шокировал даже экспертов

Курс доллара в Украине - эксперты шокированы прогнозом (коллаж РБК-Украина)

Гривна с начала года является самой эффективной валютой в мире

Курс доллара в Украине обвалился до рекордного минимума, который наблюдался ранее более трех лет назад. Гривна продолжает уверенно крепнуть: за последние девять месяцев безналичный курс гривны повысился по отношению к доллару на 11,74% — лучше за это время укрепились на мировом валютном рынке только драгметаллы. Более того, недавно курс доллара преодолел психологическую отметку в 25 грн за единицу. Всего за неделю гривна окрепла на 38 копеек, в виду чего сезонная девальвация пока не сбылась. О том, стоит ли ожидать нового рекорда от гривны, эксперты рассказали "Сегодня".

Причины укрепления гривны

Курс гривны обретет стабильность, если будет продолжаться рост экономики, считают эксперты. Так, недавно агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта Украины с уровня В- до уровня В в гривне и инвалюте.

"Это означает, что доверие к Украине растет, а риски, связанные с нашей кредитоспособностью, уменьшаются", — уточняет министр финансов Оксана Маркарова.

Кроме того, Fitch Ratings спрогнозировало замедление роста инфляции до 8,5% в 2019-м и до 5,7% в 2021-м. В агентстве уверены: падению инфляции будут способствовать гибкость обменного курса и стремление НБУ придерживаться ключевых показателей роста экономики.

Именно этот всеобщий оптимизм и привел к рекордному укреплению гривны, считает инвестбанкир Сергей Фурса.

"Должна была произойти сезонная девальвация, но тренд сезонности перебивает оптимизм относительно дальнейшего развития экономики", — рассказал эксперт.

Но, дальнейшее укрепление гривны нежелательно, подчеркивает финаналитик Алексей Кущ.

"Снижение курса является угрозой для выполнения бюджета на текущий год. У нас большинство налогов завязаны на курс — импортный НДС, таможенные пошлины. Поэтому если курс будет еще укрепляться, это может негативно отразиться на выполнении бюджета — придется секвестрировать в ближайшие месяцы", — поясняет эксперт.

Курс доллара в Украине - эксперты шокированы прогнозом (коллаж РБК-Украина)

Эксперт считает, что избежать такого сценария можно, если регулятор увеличит объемы покупки валюты с рынка. Однако если НБУ будет нацелен на сдерживание инфляции, тогда доллару разрешат упасть еще больше. Кущ также считает, что потенциал для дальнейшего укрепления гривны исчерпан. Вместе с тем экономист Иван Никитченко уверен: властям удастся довести доходную часть бюджета до запланированных показателей, ведь рост инфляции (в августе 8,8% годовых) позволяет наполнять госказну за счет налогов, к примеру, НДС, ведь торговля в стране процветает.

Когда произойдет рост курса доллара?

По данным экспертов, курс гривны к доллару в течение осени 2019 года буде держаться на уровне 24-26 грн. Стабильному укреплению нацвалюты способствуют МВФ и облигации.

"Украина прошла риски политкризиса, что давили на курс в первой половине 2019-го. Сейчас есть шанс, что МВФ выделит нашей стране очередной транш. Да и гривневые ОВГЗ пользуются популярностью у нерезидентов", — пояснил экономист Иван Никитченко.

Вместе с тем руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский уверен, что курс гривны может просесть в начале следующего года:

"Этому могут способствовать рецессия мировой экономики, торговая война Китая и США, низкие цены по основным группам товаров, которые интересны нашим экспортерам. Но Украина имеет компенсаторы для стабилизации нацвалюты — это приватизация, рост акцизов, реформа рынка земли".

Напомним, что украинцев ждет очередное подорожание продуктов.