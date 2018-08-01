"Это просто ужас": в Киеве сотрудники полиции избили подростка

Фото: РБК-Украина

В столице разгорелся настоящий скандал вокруг киевских полицейских и подростков

В Киеве сотрудники полиции избили несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает на своей странице в Facebook один из пользователей сети Max Koval, который ведет блог о преступлениях и правонарушениях полиции, прокуратуры, судов и прочих органов власти.

"Киевские полицейские избили несовершеннолетнего ребёнка за то, что он нагрузил полную тележку "revo", подвёз к кассе, оставив там товар", - написано в публикации.

Также к посту прилагается видеозапись, где видно как полиция и подростки пытались разобраться в ситуации.

Киевские полицейские избили несовершеннолетнего ребёнка за то, что он нагрузил полную тележку "revo", подвёз к кассе и оставив там товар. Полицейский так избивал ребёнка что у него руки в крови, а он рассказывает что силу применил по делу!!! На видео дети адекватнее выглядят чем это чмо полицейское. Опубліковано Max Koval Вівторок, 31 липня 2018 р.

Видео: в Киеве сотрудники полиции избили подростка (facebook.com/max.koval.1257)

"Полицейский так избивал ребёнка что у него руки в крови, а он рассказывает что силу применил по делу! На видео дети адекватнее выглядят, чем это чмо полицейское", - добавляется в сообщении.

Пользователи же неоднозначно отреагировали на новость и разделились на два лагеря. Некоторые поддержали детей и возмутились действиями сотрудников полиции, но также есть и те, кто не поверил в правдивость их слов и обвинили во всем самих подростков.

"Мало наваляли недоумкам малолетним",

"Шпана нашла себе развлекуху - троллить полицию. Дебилы",

"Вырвано из контекста! Просто так ничего не бывает! Тоже мне... жертва!",

"Мало дали. Если бы родители адекватными были, сверху добавили бы. Какого этот дрыщ вообще с ревом лазил?",

"То, что полиция "не очень" и так все прекрасно знают",

"Если родителям некогда ребенком заниматься, то пусть получает от других. Подростки сейчас наглые и неадекватные",

"Курва. Это просто ужас. Оправдывать существо, которое побило ребенка",

"Сам факт того, что "ребенка били" под вопросом, потому что обещанных доказательств - видео - не предоставили, а подростки даже не могут определиться, куда били. Это откровенный стыд", - написали пользователи в комментариях.

Скриншоты комментариев (facebook.com/max.koval.1257)

Напомним, в сети показали странную драку полиции Харькова посреди дороги. Правоохранители силой пытались задержать мужчину, который оказывал сопротивление и спокойно удалился с места инцидента.

Также мы писали о том, что в Одессе произошла стрельба из-за конфликта автомобилистов с продавцами арбузов.

Ранее сообщалось, что в Киеве вандалы остановили городскую электричку и разрисовали состав краской. По словам очевидицы, некоторые люди внутри отравились парами краски, многих рвало, выйти не давали, бросались камнями, разбили голову одному мужчине. Забросали камнями кабину машинистов.

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