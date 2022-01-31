Евгения Хмару с женой унесло в океан на Маврикии: опасные приключения пары

Украинский композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара вместе с женой Дарьей Ковтун и детьми по традиции отправился "зимовать" в теплые края. В этот раз для каникул он выбрал отдых на острове миллионеров, как называют Маврикий .

Артист поделился впечатлениями от отпуска в райском местечке, а также рассказал об опасном приключении, которое пришлось пережить им с супругой.

"Обычно в такие дальние поездки люди покупают пакетные туры, путевки… Мы же с Дашей не любители сетевых гостиниц, выездных автобусных экскурсий. Поэтому самостоятельно арендовали апартаменты и взяли машину напрокат", - поделился Евгений.

Оказывается, такой вариант отдыха не только комфортен, но и более демократичен что касается финансовых расходов.

На острове супруги успели посетить одно из чудес света – пески Шамарель. Разноцветные пески от ярко-оранжевого до нежно розового, по их словам: "вы не забудете эту красоту природы никогда, там же находится красивый водопад Шамарель и завод рома".

Дети артистов получили невероятное впечатление от посещения природных парков и заповедников, где можно погладить жирафов, "покататься" на черепахе.

"Все члены семьи могут там найти что-то для себя" - рассказывает пианист.

В один из дней артисты получили небольшой стресс - пока у детей был тихий час, Женя с Дашей отправились плавать в океан на сапборде. Они отплыли от берега буквально на полкилометра, как начался сильный порывистый ветер.

"В этот момент я был в воде, а Дашу на сапборде начало быстро уносить в океан. Я плыл изо всех сил, чтобы ее догнать и потом начал грести к берегу, но мои попытки были безуспешны. Мне казалось, что словно стою на месте. В какой-то миг я начал высматривать вертолеты и суда, чтобы просить о помощи", - поделился Хмара.

В конечном итоге все обошлось. Но Евгений признается, что в тот момент почувствовал себя героем Тома Хэнкса из фильма "Изгой", который оказался в открытом океане на самодельном плоту: "Мне хотелось Даше показать дельфинов, которые плавают в этой местности, с которыми за день до этого я плавал, поэтому мы заплыли немного глубже и дальше".

После этой истории супруги больше не рисковали, а наслаждались местными фруктами и деликатесами, пляжным отдыхом, экскурсиями к водопадам и жаркой летней погодой.

Евгений Хмара с женой и детьми наслаждается отдыхом на Маврикии (фото: пресс-служба артиста)