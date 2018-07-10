"Ганьба вам": на станции Киевского метрополитена "коп" избил пассажира (видео)

Фото: РБК-Украина

В сети возмутились поведением правоохранителя и сотрудников КП "Киевский метрополитен"

В Киеве на станции метро полицейский и сотрудник КП "Киевский метрополитен" задержали пассажира, после чего "коп" начал его избивать и применял дубинку. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Типичный Киев" в соцсети Facebook.

Судя по видео, инцидент произошел на станции "Контрактовая площадь". Что стало причиной жестокого обращения сотрудников коммунального предприятия – остается неизвестным.

"КП "Киевский метрополитен", вы действительно считаете, что это допустимо Ганьба вам!" – написали в сети.

Видео: Избиение паcсажира в метро (facebook.com/kievtypical)

Инцидент прокомментировали в сети:

"Опубликуйте полное видео, ничего не понятно. Возможно, вполне и заслужено".

"Вам всем не угодишь. Полиция ловит и даёт по заслугам – "плохо", полиция ничего не предпринимает – "плохо", люди, определитесь, что вы хотите от правоохранительных органов. Бесить начинает. Полиция - это не милые мальчики и девочки, это правоохранительный орган, который при разных стечения обстоятельств может и убить".

"Полицейским запрещено наносить удары резиновыми (пластиковыми) дубинками по голове, шее, ключичной области, половых органах, пояснице (копчике) и в живот; (N 580-VIII, О Национальной полиции). Интересно получить информацию от полиции, о причинах конфликта".

"Учитывая, что его уборщица тоже крепит - чета он накосячил совсем. По побоям - поведение полицейского вполне адекватно и правомерно. Так что не нойте".

"Даже при отсутствии начала видео, вот это недоразумение с дубинкой не похоже на адекватного правозащитника".

"Действительно не ясно кто прав, кто виноват. Но...Коп лупил спецсредством (дубинкой) куда попало, что запрещено (попадает по голове, или труп, или овощем может остаться). Но...Коп передал дубинку уборщице, Карл! Может еще и пистолет дать, у нее же точно все нормально с головой...".

Скриншот поста (facebook.com/kievtypical)

Скриншот комментариев (facebook.com/kievtypical)

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