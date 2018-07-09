"Где нацполиция, когда она так нужна?" В Киеве разгуливал голый мужчина (видео 18+)

В одном из районов города был замечен голый мужчина

В Киеве на Позняках в субботу, 7 июля, был замечен разгуливающий голый нуддист. Подобное видео опубликовал на своей странице в Facebook Андрей Бузаров.

"Где нацполиция, когда она так нужна?" – подписал публикацию пользователь сети.

Мужчина шел по проспекту Петра Григоренко. Очевидцы запечатлели, как полностью обнаженный человек сначала непонятно дергается, пересекает проспект Григоренко в районе дома 22/20 и ложится на зеленую зону по улице Анны Ахматовой.

Где нац полиция, когда она так нужна )) Опубліковано Andrey Buzarov Субота, 7 липня 2018 р.

Видео: голый мужчина разгуливает по Познякам (facebook.com/andrey.buzarov)

Как сообщает Сегодня, на место прибыл наряд патрульной полиции. Они догнали мужчину и передали его медикам.

Ранее мы писали о том, что в Киеве был замечен также голый мужчина, который ходил по Андреевскому спуску. Он был абсолютно голым и шел размеренной походкой в неизвестном направлении. Автор, выложивший ролик, подписал его как "Дикая жара. Киев, вечер, Андреевский спуск".

Напомним, девушка откусила ухо хозяину ресторана из-за того, что ей не понравилась еда.

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