Герои не умирают: на Донбассе погиб 19-летний воин ВСУ

Фото: facebook.com/93OMBR

На фронте закончилась жизнь 19-летнего бойца ВСУ

Вчера, 22 марта, во время выполнения боевого задания погиб житель Ивано-Франковска, солдат Артур Бурлака. При этом 15 марта ему исполнилось только 19 лет. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

Марцинкив выразил свои соболезнования семье героя и пожелал им сил, чтобы справиться с такой горькой потерей для их семьи.

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также скорбят о гибели молодого воина. При этом многие не понимают, почему на фронт посылают столь молодых ребят.

"Вечная память герою! Пусть земля ему будет пухом, а Бог даст царство небесное. Искренние соболезнования семье. Печально, очень печально", - прокомментировала Оксана Андрусишина.

"Вечный упокой дай ему Господи, вечный свет пусть ему светит. Пусть покоится в мире. Царство Небесное ему. Сочувствую родным. Герои не умирают", - написала Анна Прокопишина.

"Царство Небесное. Вечная память. Соболезнования родным! Я также хочу выразить свое мнение: там не должно быть таких молодых! Где взрослые, сознательные и опытные?" - отметила Надежда Мацюк-Бабинец.

"Жизнерадостным ты был ребенком. Большое сожаление. Вечная и светлая память тебе Артур, и царство небесное. Искренние соболезнования маме и родным", - написала Мария Каленюк.

"Царство Небесное. Почему на фронте воюют такие юные ребята, фактически дети, несовершеннолетние?" - подчеркнула Кристина Пелехата.

"Что молодые парни там делают?" - написала Светлана Сабадах.

"Как такой ребенок там оказался?" - отметила Любовь Полахнюк.

"Хороший был ребенок. Очень жаль. Вечная память", - написала Леся Римарчук.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, пуля снайпера оборвала жизнь воина ВСУ при выполнении боевого задания.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе погиб военный ВСУ солдат Максим Сирин у которого остались жена и двое детей.