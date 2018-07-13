"Герой парковки": в сети показали фото авто "идиотского" водителя у станции метро

STYLER LIFE 13.07.2018 - 09:27
Фото: станция метро (wikipedia.org/Героев_Днепра_(станция_метро)) Фото: станция метро (wikipedia.org/Героев_Днепра_(станция_метро))

В Киеве замечен еще один "герой парковки"

В Киеве заметили очередного водителя, который припарковал свою "Газель", перегородив при этом практически полностью проход на станцию метрополитена "Героев Днепра". Об этом сообщается на канале в Telegram "Х**вый Киев".

На фото видно автомобиль, который стоит как раз по центру прохода. Пешеходам пришлось его обходить.

&quot;Герой парковки&quot;: в сети показали фото авто &quot;идиотского&quot; водителя у станции метроФото: герой парковки (/t.me/hueviykiev)

"Немного о "героях". Идиотский герой парковки на Героев Днепра. Зато получился красивый кадр. Автор – Badaboom", - написано в публикации.

&quot;Герой парковки&quot;: в сети показали фото авто &quot;идиотского&quot; водителя у станции метро

Скриншот поста (t.me/hueviykiev)

Напомним, в Киеве жестко проучили "героя парковки", который парализовал движение. Он оставил свой автомобиль в неположенном месте. Участникам дорожного движения пришлось самостоятельно передвинуть внедорожник. В качестве наказания, на капоте иномарки нацарапали нецензурное слово.

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Теги:  парковка,  автохам,  автомобиль,  метро