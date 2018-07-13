"Герой парковки": в сети показали фото авто "идиотского" водителя у станции метро

В Киеве замечен еще один "герой парковки"
В Киеве заметили очередного водителя, который припарковал свою "Газель", перегородив при этом практически полностью проход на станцию метрополитена "Героев Днепра". Об этом сообщается на канале в Telegram "Х**вый Киев".
На фото видно автомобиль, который стоит как раз по центру прохода. Пешеходам пришлось его обходить.
Фото: герой парковки (/t.me/hueviykiev)
"Немного о "героях". Идиотский герой парковки на Героев Днепра. Зато получился красивый кадр. Автор – Badaboom", - написано в публикации.
Скриншот поста (t.me/hueviykiev)
Напомним, в Киеве жестко проучили "героя парковки", который парализовал движение. Он оставил свой автомобиль в неположенном месте. Участникам дорожного движения пришлось самостоятельно передвинуть внедорожник. В качестве наказания, на капоте иномарки нацарапали нецензурное слово.
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