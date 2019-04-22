На глазах у людей: в Запорожье неадекваты жестоко поиздевались над подростком (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Очевидцы инцидента смотрели с равнодушием и не вмешивались

Подростки избили парня и издевались над ним на глазах у людей. Инцидент произошел в Запорожье возле торгово-развлекательного комплекса "Сити Молл", передает местное издание Gazeta.zp.ua.

В сети также показали соответствующее видео (присутствует ненормативная лексика).

Как видно на кадрах, двое молодых людей подняли лежащего на асфальте подростка и поместили его в тележку для продуктов. Рядом стояла группа людей, которая никак не реагировала на происходящее.

Неадекваты удерживали пострадавшего парня и не давали выбраться из тележки, которую затем толкнули в сторону, и она опрокинулась.

Парень выпал и остался лежать на траве. Такое "представление" вызвало у агрессивной молодежи смех.

Видео: YouTube / Виктория Белая

Как сообщалось ранее, недавно в Запорожье студентки заказали избиение своего сокурсника из-за того, что он не давал им списывать.

Также мы писали о том, что в Чернигове четверо подростков напали на 10-летнюю девочку. Злоумышленники избили ее, а после пытались изнасиловать.

Напомним, в апреле в Хмельницком ученицы УВО №28 устроили публичную расправу над 14-летней девочкой и разместили видео издевательств в интернете.