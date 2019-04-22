ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На глазах у людей: в Запорожье неадекваты жестоко поиздевались над подростком (видео)

STYLERЖизнь    22.04.2019 - 18:48
На глазах у людей: в Запорожье неадекваты жестоко поиздевались над подростком (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Очевидцы инцидента смотрели с равнодушием и не вмешивались

Подростки избили парня и издевались над ним на глазах у людей. Инцидент произошел в Запорожье возле торгово-развлекательного комплекса "Сити Молл", передает местное издание Gazeta.zp.ua.

В сети также показали соответствующее видео (присутствует ненормативная лексика).  

Как видно на кадрах, двое молодых людей подняли лежащего на асфальте подростка и поместили его в тележку для продуктов. Рядом стояла группа людей, которая никак не реагировала на происходящее.

Неадекваты удерживали пострадавшего парня и не давали выбраться из тележки, которую затем толкнули в сторону, и она опрокинулась. 

Парень выпал и остался лежать на траве. Такое "представление" вызвало у агрессивной молодежи смех. 

 Видео: YouTube / Виктория Белая

Как сообщалось ранее, недавно в Запорожье студентки заказали избиение своего сокурсника из-за того, что он не давал им списывать.

Также мы писали о том, что в Чернигове четверо подростков напали на 10-летнюю девочку. Злоумышленники избили ее, а после пытались изнасиловать. 

Напомним, в апреле в Хмельницком ученицы УВО №28 устроили публичную расправу над 14-летней девочкой и разместили видео издевательств в интернете.

Горе-мать выбросила младенца в выгребную яму: детали ЧП под Одессой (видео) Ударил ребенка в живот и потащил в туалет: детали буллинга под Херсоном
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Запорожьедракабуллингинцидент
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь