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На глазах у возлюбленной: в Киевской области 16-летний парень совершил самоубийство

STYLERLIFE        03.07.2018 - 11:58
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Школьник покончил с собой из-за несчастной любви

В селе Городище-Пустоваровское Киевской области на глазах у любимой девушки совершил самоубийство 16-летний Владислав Ващук. Об этом сообщает ТСН.

Парень был влюблен в девушку из соседнего села. В тот вечер они вместе возвращались с дискотеки. На глазах у спутницы из ревности несовершеннолетний парень повесился.

Лучший друг Владислава рассказал, что парень поругался с любимой, которую встретил полгода назад. Он считал ее своей первой и последней. Однако девушка месяц назад начала встречаться с другим молодым человеком.

"Когда мы опросили девушку, то она объяснила, что парень хвастался перед ней тем, что он совершит самоубийство, если она не будет в дальнейшем с ним встречаться. Он таким образом решил показать и продемонстрировать, как он это сделает", - рассказал начальник отдела коммуникации ГУНП Киевской области Николай Жукович.

Мать Владислава - учительница украинского языка в местной школе, отец парня работает столяром на заводе. У родителей погибшего есть младшая дочь. 16-летний сын успел закончить 9-й класс и пойти учиться на художника.

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Теги: самоубийство, суицид, Киевская область, подростки
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