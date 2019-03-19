На глазах у жены и маленького сына: изверг изнасиловал 15-летнюю дочь

Изнасилование 15-летней дочери совершил мужчина из Нижнекамска (коллаж РБК-Украина)

За изнасилование дочери извращенцу грозит долгий тюремный срок

Изнасилование 15-летней дочери совершил 40-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. При чем надругательство произошло на глазах у матери девочки и двухлетнего ребенка, сообщают росСМИ.

Трагический инцидент произошел 16 марта в городе Нижнекамск, республика Татарстан, Россия.

Мать девочки не смогла остановить насильника, она выбежала из квартиры, чтобы вызвать от соседей полицию. Сообщается, что к моменту прибытия правоохранителей изувер успел надругаться над ребенком.

Девочку госпитализировали для оказания медицинской помощи, а отца насильника задержали на месте. 18 марта суд арестовал его на два месяца без права залога. Ему грозит долгий тюремный срок.

Момент задержания попал на видео.

Изнасилование 15-летней дочери совершил мужчина из Нижнекамска (видео YouTube)

Ранее мы сообщали о том, что в Черновицкой области отец регулярно насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, а мать девочки знала обо всем происходящем.

А также писали о том, что в Винницкой области женщина снимала на камеру изнасилование своего пятилетнего сына и публиковала ролики в интернете.